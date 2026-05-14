Ξεσήκωσε το στάδιο η εκπρόσωπος της Κύπρου, Αντιγόνη, με το «Jalla» στον β’ ημιτελικό της Eurovision 2026 – Βίντεο με την εμφάνισή της

Τα έδωσε όλα στην σκηνή της Βιέννης για να περάσει στον τελικό του διαγωνισμού

Η πανέμορφη, Αντιγόνη, εκπροσώπησε την Κύπρο στον β΄ ημιτελικό της Eurovision 2026 με το «Jalla», η οποία κατάφερε να ξεσηκώσει τους παρευρισκόμενους στο στάδιο της Βιέννης, όπου γίνεται ο φετινός μουσικός διαγωνισμός.

Η Antigoni Buxton ανέβηκε στη σκηνή με ένα ένα δυναμικό dance/pop κομμάτι που συνδυάζει ethnic ήχους, μεσογειακή ενέργεια και σύγχρονη pop αισθητική, επιχειρώντας να ξεχωρίσει σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ημιτελικό.

Αν και δεν βρισκόταν ψηλά στα προγνωστικά έκανε την προσπάθειά της για να περάσει με την Κύπρο στην 10άδα, που θα συμμετάσχει στον τελικό του Σαββάτου στην Αυστρία.

