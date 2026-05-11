Σοβαρότατος τραυματισμός παίκτη στο Survivor: Αναστολή προβολής του ριάλιτι επιβίωσης

Ανακοίνωση εξέδωσε τόσο ο ΣΚΑΪ, όσο και η Acun Medya

Συναγερμός έχει σημάνει στον Άγιο Δομίνικο από τον σοβαρότατο τραυματισμό παίκτη στο Survivor εκτός πλαισίου του παιχνιδιού. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση τόσο της παραγωγής όσο και του ΣΚΑΪ, με το κανάλι να ανακοινώνει την προσωρινή αναστολή προβολής του προγράμματος μέχρι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του συμβάντος.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Acun Medya, ο παίκτης υπέστη βαρύ τραυματισμό σε χώρο που δεν σχετίζεται με τα αγωνίσματα ή τα γυρίσματα του Survivor.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του παίκτη ούτε για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η απόφαση για «πάγωμα» της τηλεοπτικής μετάδοσης του ριάλιτι δείχνει τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Η ανακοίνωση της Acun Medya

Η Acun Medya οφείλει να ενημερώσει το κοινό για ένα σοβαρό περιστατικό που συνέβη σήμερα σε παίκτη του reality επιβίωσης SURVIVOR. Σε χώρο εκτός του πλαισίου του παιχνιδιού, ένας από τους παίκτες του Survivor υπέστη βαρύ τραυματισμό. Ήδη του παρέχεται η καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και η οικογένειά του έχει ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του.

Η Acun Medya καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση του συμβάντος και δεσμεύεται να παράσχει κάθε δυνατή υποστήριξη προς τον παίκτη για την αποκατάσταση της υγείας του. Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί.

Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος.