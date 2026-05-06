Ντόρα Μπακογιάννη: «Είμαι πολύ περήφανη για τη Σία Κοσιώνη – Δεν της χαρίστηκε ποτέ κανέναν στη ζωή της»

«Μόλις ο Παύλος γύρισε την πλάτη του, του έριξαν 13 σφαίρες. Και γιατί;»

Η Ντόρα Μπακογιάννη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά και μίλησε για το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ σχετικά με τη «17 Νοέμβρη», αλλά και για τη σχέση της με τη Σία Κοσιώνη.

Αναφερόμενη στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τη 17Ν, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε εμφανώς φορτισμένη: «Ο Παύλος ήταν ένας χαμογελαστός άνθρωπος. Μόλις γύρισε την πλάτη του, του έριξαν 13 σφαίρες. Και γιατί; Για να πούμε ένα μήνυμα. Με ενοχλεί». Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η οικογένεια επέλεξε να μη συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ: «Είπαμε ότι εμείς δεν συμμετέχουμε στο ντοκιμαντέρ».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε με θερμά λόγια για τη Σία Κοσιώνη. «Η Σία Κοσιώνη είναι ένας χαρισματικός, φωτεινός, είναι ίσως απ’ τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Έχει μία ψυχή μάλαμα. Είναι πολύ καλή επαγγελματίας, πάρα πολύ καλή επαγγελματίας, είναι self-made woman. Έγινε η Σία Κοσιώνη. Δεν της χαρίστηκε ποτέ κανέναν στη ζωή της και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι’ αυτό το παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είμαι πολύ περήφανη για τη Σία Κοσιώνη. Δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα τέτοια. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα, να της πούνε επαγγελματικά το παραμικρό, ακόμα και το βράδυ που ο Κώστας έχασε τις εκλογές, η Σία έκανε το πάνελ της με τον ίδιο τρόπο σαν να μην ήτανε άνδρας της. Αυτό όμως είναι η μεγάλη διαφορά του σοβαρού επαγγελματία.

Ο σοβαρός επαγγελματίας σε κάθε δουλειά κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο τρόπο, όπως μπορεί, και από κει και πέρα ανοίγει το άλλο κουτί, που είναι το δικό σου, το προσωπικό. Και αυτό εμείς οι γυναίκες το ξέρουμε πάρα πολύ καλά», πρόσθεσε η Ντόρα Μπακογιάννη.