Ηλίας Γκότσης: «Μου έδιναν 500.000 ευρώ για να πάω στο “Bachelor” και να με διεκδικούν άνδρες»

0

«Δεν ξέρω αν ισχύει γιατί δεν το έψαξα ποτέ»

Ο Ηλίας Γκότσης μίλησε για όλα με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» του ΣΚΑΪ.

Αναφερόμενος στην τηλεοπτική του διαδρομή μέχρι σήμερα, ωστόσο, ο πρώην νικητής του Survivor 2018 αποκάλυψε την πρόταση που δέχθηκε στο παρελθόν για να βρεθεί σε ριάλιτι του εξωτερικού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ηλίας Γκότσης παραδέχθηκε αρχικά πως «για το "Bachelor" δεν μου είχε γίνει πρόταση, όχι. Μου το είχαν πει φίλοι μου, ότι το είχαν δηλαδή ακούσει και το είχαν βγάλει σαν είδηση, αλλά δεν μου ‘χε γίνει πρόταση ποτέ. Δεν θα το έκανα όμως».

«Τώρα που το σκέφτομαι, όταν ήμουν ταξίδι στην Κρήτη, δεν ξέρω αν ισχύει γιατί δεν το έψαξα ποτέ, μου είχαν κάνει πρόταση για να πάω σε "Bachelo"r του εξωτερικού που θα με διεκδικούσαν άνδρες. Μου είχαν πει και πολύ καλά λεφτά αλλά δεν πήγα.

«Αυτό μου το είπε ένας άνθρωπος, μου ‘πε ότι είναι παραγωγός και θα γίνει στο εξωτερικό, τώρα αν είναι παπάτζα όλο αυτό δεν το ξέρω. Δεν το έψαξα ποτέ, σου λέω τι έγινε».

«Μου ‘χε πει ότι είναι πολύ καλά τα λεφτά, σε τι εύρος και τέτοια, αλλά δεν συνέχισα καν την κουβέντα. Ήταν 300.000 με 500.000 ευρώ» συμπλήρωσε, επίσης, ο Ηλίας Γκότσης.