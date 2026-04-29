Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Θα το αφήσω με ερωτηματικό για να ‘χουμε να τρωγόμαστε τις επόμενες εβδομάδες»

«Δεν μου ‘ρθε ποτέ εξώδικο»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και τον δημοσιογράφο Δημήτρη Σιδηρόπουλο, το πρωινό της Τετάρτης, με αφορμή τη συνέχιση της θεατρικής του παράστασης.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής δεν θα μπορούσε να μην ερωτηθεί για την πρώην σύζυγο του, Σοφία Μαριόλα και το εξώδικο που εκείνη απέστειλε πριν από λίγες ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Στράτος Τζώρτζογλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «δεν μου ‘ρθε ποτέ εξώδικο και είπε την αλήθεια η Σοφία. Δεν έχουμε μίσος, φθόνο, ζήλια».

«Το διαζύγιο έχει βγει;» ρώτησε, τότε, ο ρεπόρτερ της πρωινής εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha για να αποκριθεί, με χαμόγελο, ως εξής ο γνωστός ηθοποιός στην κάμερα του Alpha.

«Λοιπόν, εγώ θα το αφήσω με ερωτηματικό αυτό. Έτσι, για να ‘χουμε να τρωγόμαστε τις επόμενες εβδομάδες».