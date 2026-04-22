Φωκάς Ευαγγελινός για Eurovision 2026: «Ο Ακύλας θα έχει χειλόφωνο – Όταν διαγωνίζεσαι, πας για την πρώτη θέση»

Λίγο πριν από τη μεγάλη σκηνή της Eurovision, ο Φωκάς Ευαγγελινός μίλησε στην κάμερα του «Νωρίς Νωρίς», δίνοντας το στίγμα της ελληνικής συμμετοχής και της συνεργασίας του με τον Ακύλα. Ο έμπειρος σκηνοθέτης και χορογράφος εμφανίζεται αισιόδοξος, αποκαλύπτοντας στοιχεία της εμφάνισης και το concept που ετοιμάζεται.

«Είναι πραγματικά μια μαγική βραδιά γιατί ήταν μια μαγική διαδικασία. Όλο αυτό τον καιρό μετά την επιλογή από επιτροπή και κοινό του Ακύλα, έχουμε αντιληφθεί συγκλονιστικά… ο Ακύλας είναι ένα χαρισματικό πλάσμα που χαμογελάει και τον αγαπάς, αλλά πέρα από την εμφάνισή του είναι το ταλέντο του και η φωνή του. Έχουμε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ όμορφο, εγώ είμαι πολύ ενθουσιασμένος, πλησιάζει ο καιρός, έχουμε στείλει τα πάντα, είμαστε πανέτοιμοι», σημείωσε.

Απαντώντας σε ένα από τα βασικά ερωτήματα των Eurofans, ο Φωκάς Ευαγγελινός ξεκαθάρισε: «Ο Ακύλας θα έχει χειλόφωνο. Το λέω καθαρά και ξάστερα. Θα έχει χειλόφωνο και όλες οι πρόβες γίναν με χειλόφωνο». Παράλληλα, περιγράφει το συναισθηματικό αποτύπωμα της εμφάνισης, σημειώνοντας πως «είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τρίλεπτο, που μέσα θα έχει και συγκίνηση, θα έχει και χιούμορ… χαρά, πάρτι, συγκινητική στιγμή και πολύ όμορφο φινάλε».

Για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, ο σκηνοθέτης δεν κρύβει τον θαυμασμό του: «Ο Ακύλας είναι τόσο στοχοπροσηλωμένος σε αυτό που κάνει… πέρα από τη συνεργασία είναι ένας άνθρωπος που έχω αγαπήσει πολύ. Όταν διαγωνίζεσαι, πας για την πρώτη θέση. Θέλω και θα ’ναι μεγάλη μου χαρά… να είναι στην πρώτη θέση».