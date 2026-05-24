Ακύλας για Eurovision 2026: «Είχα προσδοκίες γιατί οι στοιχηματικές μας είχαν πολύ ψηλά – Έπεσαν έξω όμως»

«Υπήρχε ένας φόβος λίγο για το τι θα γίνει τώρα που θα γυρίσω και αν θα με δεχτούν ή όχι»

Ο Ακύλας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» για την εμπειρία του στη Eurovision 2026, την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά τον διαγωνισμό, το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Press Start», καθώς και για τις αντιδράσεις στην εμφάνιση του.

Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε συγκινημένος από την αγάπη που εισέπραξε μετά τη Eurovision, παραδεχόμενος πως υπήρξε στεναχώρια μετά το αποτέλεσμα, ειδικά λόγω των υψηλών προσδοκιών που είχαν δημιουργηθεί.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το διάστημα. Στενοχωρηθήκαμε, αλλά τώρα πάμε για άλλα. Προχωράμε. Το άλμπουμ μου "Press Start" βγαίνει σήμερα το βράδυ. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Ξεκινάω τις συναυλίες μου, οι οποίες θα είναι υπερπαραγωγή. Ήθελα πολύ να επενδύσω στις συναυλίες μου και να φέρω κάτι καινούριο», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τη Eurovision, ο Ακύλας παραδέχθηκε πως οι υψηλές θέσεις στις στοιχηματικές εταιρείες είχαν κάνει τόσο τον ίδιο όσο και την ομάδα του να πιστέψουν σε μία πολύ υψηλή διάκριση.

«Σίγουρα είχαν γεννηθεί προσδοκίες. Οι στοιχηματικές από την αρχή μάς είχαν πολύ ψηλά. Το top 3 που ήμασταν βγήκε εκτός πεντάδας όλο. Αυτό μάς είχε κάνει να το πιστέψουμε πολύ. Και εγώ πραγματικά έδωσα την ψυχή μου. Υπήρχε μια μικρή στεναχώρια και ένας φόβος λίγο για το τι θα γίνει τώρα που θα γυρίσω και αν θα με δεχτούν ή όχι», εξομολογήθηκε.

Ωστόσο, όπως περιέγραψε, η υποδοχή που έλαβε στο αεροδρόμιο τον συγκίνησε ιδιαίτερα. «Με το που πήγα στο αεροδρόμιο της Βιέννης και έζησα όλο αυτόν τον κόσμο να μου λέει "ευχαριστούμε γι’ αυτό που μας έκανες να ζήσουμε, είσαι ο νικητής μας", ένιωσα τόση πολλή αγάπη που συγκινήθηκα πραγματικά», είπε.