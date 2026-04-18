Αφροδίτη Γραμμέλη για Οικονόμου και Λατινοπούλου: «Αυτό που έγινε προσβάλλει τους πάντες, είναι άλλο το αστείο και άλλο το καραγκιοζιλίκι»

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής προσπάθησε να μιμηθεί τις πρακτικές της Ζωής Κωνσταντοπούλου μέσα στο κοινοβούλιο

Ιδιαίτερα καυστική εμφανίστηκε η Αφροδίτη Γραμμέλη μέσα από την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», αναφορικά με το σκηνικό που εκτυλίχθηκε στον αέρα του ΣΚΑΪ μέσα στην εβδομάδα ανάμεσα στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και τους παρουσιαστές του «Σήμερα».

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είχε εμφανιστεί στο πλατό της πρωινής εκπομπής τραβώντας βίντεο τους οικοδεσπότες με το κινητό της, σε μία προσπάθεια να μιμηθεί τις πρακτικές της Ζωής Κωνσταντοπούλου μέσα στο κοινοβούλιο.

«Έλα τώρα, που αυτό είναι ο αντίποδας της σοβαροφάνειας. Είναι άλλο το καραγκιοζιλίκι, άλλο το αστείο, άλλο η ψυχαγωγία, άλλο το πείραγμα, άλλο η σάτιρα», ξεκίνησε να λέει η Αφροδίτη Γραμμέλη στη σχετική συζήτηση.

«Αυτό που έγινε προσβάλλει και τους τρεις στο πλατό και τον τηλεθεατή που το βλέπει. Δεν είναι ωραίο. Είναι άκομψο και αχρείαστο. Δηλαδή πραγματικά, όταν είναι ενημερωτική εκπομπή -γιατί μια ζωή το ξύλο το τρώει η ψυχαγωγία και τα πρωινάδικα- είσαι σε μία χώρα που έχει όλα αυτά τα προβλήματα και περιμένει η χώρα αυτή σύμφωνα με τα όσα λέγονται και από την αντιπολίτευση, μία θέση, η θέση δεν είναι να πάρεις το κινητό και να κάνεις σόου στο πλατό;», τόνισε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

«Αυτό το πράγμα στην τηλεόραση δεν νομίζω να άρεσε σε κανέναν. Και πολύ ωραία τα είπε η Κατερίνα (Ζαρίφη), πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή της Ζαρίφη το σχόλιο πρέπει να διδάσκεται», υπογράμμισε η Αφροδίτη Γραμμέλη κλείνοντας την τοποθέτησή της.