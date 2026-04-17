Γιάννης Απέργης: Τρώω φρίκες αν δεν έχω διαχειριστεί σωστά μια κατάσταση με τον γιο μου

0

«Δείχνω στο παιδί ότι είναι πιο σημαντικό από μένα από οτιδήποτε άλλο με το οποίο ασχολούμαι»

Για τη σχέση που χτίζει καθημερινά με τον γιο του καθώς και για τις στιγμές που νιώθει τύψεις μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Απέργης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» στον Alpha.

«Ο μεγάλος μου γιος είναι πέντε χρονών, καταλαβαίνει και συζητάμε. Αν δεν έχω διαχειριστεί σωστά μια κατάσταση, τρώω κάποιες φρίκες εκεί που κάθομαι. Όταν οδηγάω ή όταν κάθομαι στον καναπέ ή όταν διαβάζω, σκέφτομαι “ωχ ήρθε ο γιος μου, μου είπε να ζωγραφίσουμε ή να παίξουμε και γω του είπα όχι, ή μπορεί να του φώναξα γιατί είχα δουλειά”.

Λοιπόν, το έκοψα δια ροπάλου αυτό. Δηλαδή δείχνω στο παιδί ότι είναι πιο σημαντικό από μένα, εκείνη τη στιγμή, από οτιδήποτε άλλο με το οποίο ασχολούμαι. Δηλαδή όταν έρχεται το παιδί, προσπαθώ και στο θέατρο να λέω “παιδιά, δώστε μου ένα λεπτό να του απαντήσω για να του δείξω ότι είναι η πρώτη μου προτεραιότητα”. Να του δείξω πως είμαι στη δουλειά αλλά “δεν σε παρατάω για τη δουλειά”. Πολλές τύψεις, πολλές.

Μια φορά του είπα “όχι τώρα, Οδυσσέα” και αμέσως σκέφτηκα τι έκανα, παράτησα τον υπολογιστή και έγινα ένα με το χαλί, με το παιδί» εξήγησε ο Ιωάννης Απέργης.