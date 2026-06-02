Τομ Χανκς: Η ταινία «Toy Story 5» αναδεικνύει τον «τρόμο» του εθισμού των παιδιών στις οθόνες

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τομ Χανκς δήλωσε ότι η νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς Toy Story αναδεικνύει τον εθισμό των παιδιών στις οθόνες, ένα ζήτημα που, όπως λέει, προκαλεί «τρόμο στην καρδιά».

Στο πέμπτο μέρος του franchise κινουμένων σχεδίων, οι Γούντι, Μπαζ και Τζέσι απειλούνται από ένα νέο τάμπλετ που μοιάζει με βάτραχο, γνωστό ως Lilypad, το οποίο γοητεύει τα παιδιά της ταινίας.

Ο Χανκς είπε ότι το καστ ταυτίστηκε με την ιστορία επειδή όλοι «ήρθαν αντιμέτωποι με αυτή την αδιαφορία» των νέων που «κοιτάζουν το τηλέφωνό τους, κοιτάζουν πάνω, κοιτάζουν κάτω, κοιτάζουν πάνω».

«Αυτό είναι ένα θέμα γενεών» δήλωσε στον Ντέιβιντ Σίλιτο του BBC. Ο ηθοποιός τόνισε ότι «κάποια στιγμή στην ταινία όταν κοιτάμε το αστικό τοπίο και βλέπουμε αυτή τη μπλε λάμψη ενός τηλεφώνου στα υπνοδωμάτια αυτό προκαλεί τρόμο στην καρδιά».

Στην ταινία «Toy Story 5», που θα αρχίσει να προβάλλεται αργότερα αυτόν τον μήνα, οι Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν, Τζόαν Κιούζακ επιστρέφουν στους ρόλους τους, χαρίζοντας τις φωνές στους Γούντι, Μπαζ Λάιτγιαρ και Τζέσι, ενώ η Γκρέτα Λι συμμετέχει στο καστ για να χαρίσει φωνή στη Lilypad.

Ο νέος εχθρός της τεχνολογίας στο «Toy Story 5» είναι ένα εντελώς διαφορετικό θηρίο. Είναι ένα πεδίο μάχης, το οποίο οι γονείς σε όλο τον κόσμο θα αναγνωρίσουν και η ταινία έρχεται σε μια εποχή ευρύτερης συζήτησης σχετικά με τις πιθανές βλάβες του υπερβολικού χρόνου μπροστά στην οθόνη, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέρει το BBC.

Ένα νέο τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ με τίτλο «I Knew It, I Knew You» θα συμπεριληφθεί στο soundtrack της νέας ταινίας. Η τραγουδίστρια είπε ότι «πάντα ονειρευόταν να γράψει τραγούδι για αυτούς τους χαρακτήρες που λάτρευε από τότε που ήταν πεντάχρονο παιδί».