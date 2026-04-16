Τζένη Οικονόμου για την σχέση της με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο: «Όταν τον γνώρισα έπαψε να με απασχολεί η ηλικία του»

«Είμαι 92 ετών και το μυαλό μου λειτουργεί ακόμα»

Για την σχέση τους μίλησανο Αλέξανδρος Λυκουρέζος και η Τζένη Οικονόμου, οι οποίοι βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Αρχικά, ο γνωστός ποινικολόγος είπε για την ηλικία του: «Το μυαλό μου λειτουργεί ακόμα, είμαι 92 ετών. Δεν ξέρω αν το μυαλό μου είναι το ίδιο όπως όταν ήμουν 30, κάποιες διαφοροποιήσεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά πάντως είναι ζωντανό, λειτουργεί. Δεν κάνω κάποια προσπάθεια για να το πετύχω αυτό. Δεν λύνω σταυρόλεξα, διαβάζω. Αυτό ίσως μου δίνει δύναμη και μια προοπτική».

«Το πιο γοητευτικό στοιχείο του Αλέξανδρου είναι η ψυχή του. Φυσικά είναι και το μυαλό του, αλλά είναι πολύ καλός άνθρωπος. Υπέροχος, γλυκός, ζεστός άνθρωπος. Η ηλικία του είναι ένα πράγμα που με προβλημάτισε, αλλά στην πορεία που γνώρισα τον άνθρωπο Αλέξανδρο, όλο αυτό έπαψε να με απασχολεί», εξομολογήθηκε η Τζένη Οικονόμου.

Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος τόνισε: «Πράγματι υπάρχει μια διαφορά ηλικίας, αλλά τελικά δεν έχει σημασία το πόσο είσαι, αλλά το πώς νιώθεις, πώς λειτουργείς, πώς αντιδράς. Πρέπει να λειτουργεί η φαντασία σου σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στην ερωτική σχέση».