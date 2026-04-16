Η Ελένη Κρίτα «εξομολογείται»: «Μετά την απώλεια της νύφης μου είμαστε με την εγγονή μου σαν μαμά με κόρη»

«Οι άνθρωποι που είναι πολύ βαθιά μέσα μας, δεν φεύγουν ποτέ»

Για την προσωπική απώλεια που τη σημάδεψε, αλλά και την καριέρα της ως ηθοποιού μίλησε η Ελένη Κρίτα στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα». Η έμπειρη ηθοποιός αγαπήθηκε από το ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά του MEGA «Στο Παρά Πέντε».

Η ίδια θυμήθηκε την περίοδο που δέχτηκε πρόταση από την ΕΡΤ, μετά την αποχώρηση της Ρούλας Κορομηλά, για συμπαρουσίαση με τον Γιάννη Κατράνη. «Αυτό είχε έρθει ξαφνικά, δεν το περίμενα. Δεν το ‘χω εγώ αυτό το πράγμα. Τότε είχε φύγει η Ρούλα από την ΕΡΤ. Αμέσως μετά ψάχνανε μία κοπέλα να κάνει συμπαρουσίαση με τον Γιάννη τον Κατράνη, που του είχαν προτείνει αυτή την εκπομπή στην ΕΡΤ. Και κάποια μέρα με ειδοποίησαν αν ήθελα να κάνω ένα δοκιμαστικό.

Η αμοιβή ήταν εξαιρετικά δελεαστική, δεν μπορώ να πω. Το έκανα για κάποιους μήνες, άντεξα για λίγο, για οκτώμισι μήνες το ‘χα σημειώσει. Μετά είχα μια πρόταση από τον Καρακατσάνη να κάνουμε ένα θέατρο μαζί, και έφυγα. Και ένιωθα ότι ήμουνα και εντελώς έξω από τα νερά μου».

Παράλληλα, μίλησε με συγκίνηση για την απώλεια της νύφης της και τη διαχείριση του πένθους. «Ο χρόνος είναι γιατρός με την έννοια ότι τα πράγματα κάπως μαλακώνουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ βαθιά μέσα μας, δεν φεύγουν ποτέ. Έχω περάσει και εγώ την κατάθλιψή μου, μπορεί να χρειαστεί και κάποιος βοήθεια. Εγώ βρήκα πολύ μεγάλη παρηγοριά στη δουλειά. Βρήκα στους αγαπημένους μου ανθρώπους»,

Και εξήγησε η Ελένη Κρίτα: «Είμαστε μαμά-κόρη τώρα. Και βιώνουμε όλα τα θέματα της εφηβείας, τα καλά και τα άσχημα. H εγγονή μου μου ‘χει δώσει ζωντάνια και ανανέωση».