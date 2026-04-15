Η Δέσποινα Μοιραράκη αποκαλύπτει: «Το πιο ακριβό χαλί που πούλησα ήταν αξίας 180.000 ευρώ»

0

«Το πήρε ένας εφοπλιστής για το σπίτι του»

Ρωτήθηκε και αποκάλυψε η Δέσποινα Μοιραράκη την αξία του πιο ακριβού χαλιού που έχει πουλήσει στην Ελλάδα στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου ήταν καλεσμένη.

«Το πιο ακριβό χαλί που έχω πουλήσει ποτέ στην Ελλάδα ήταν αξίας 180.000 ευρώ. Το πήρε ένας εφοπλιστής για το σπίτι του. Αυτό ήταν ένα χαλί το οποίο ήρθε αποκλειστικά για εκείνον από την Περσία, ολομέταξο, το οποίο για να το βρω… δεν ξέρω τι έκανα. Το έψαχνε κι αυτός, και το… το έψαχνε σε όλο τον κόσμο», είπε η Δέσποινα Μοιραράκη και συνέχισε:

«Είναι πολύ ωραία η ιστορία, μου λέει ο προμηθευτής μου ο Πέρσης: "Ψάχνει κάποιος στην Ελλάδα ένα τέτοιο χαλί. Υπάρχει ένα και μοναδικό στην Περσία. Λοιπόν, εάν έχεις το connection, να του το δώσουμε". Το έφερα, του το δειγμάτισα χωρίς να το πληρώσω, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η αξία αυτή, δεν θα το πλήρωνα. Μου το ‘φερε, το δειγματίσαμε. Το χαλί αυτό να σου πω ότι πήγε στη Θεσσαλονίκη.

Το οποίο όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι 8 μέτρα μήκος ,με 5 μέτρα πλάτος. Ολομέταξο. Double knotted. Για να κατασκευαστεί, θέλει τουλάχιστον 8 με 10 χρόνια. Ένα στον κόσμο υπάρχει και το έχει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη».