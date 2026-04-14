Μανώλης Μαυρομμάτης: Η γυναίκα μου βρέθηκε νεκρή γιατί δεν ήθελε να εγκαταλείψει το σπίτι μας που καιγόταν

0

«Καίγονταν τα πάντα, εγώ προσπαθούσα να την τραβήξω έξω και να την σώσω. Δεν τα κατάφερα»

Βγήκε από το κέντρο αποκατάστασης όπου νοσηλευόταν για μήνες ο Μανώλης Μαυρομμάτης και επέστρεψε κοντά στους δικούς του ανθρώπους, σε νέο σπίτι.

Δύο χρόνια μετά τη φωτιά που στοίχισε τη ζωή στη γυναίκα του και κατέστρεψε το διαμέρισμα που έμεναν, ο αθλητικογράφος παραχώρησε τις πρώτες δηλώσεις του στο Πρωινό.

«Τέσσερις τοίχοι και ένα ταβάνι, ήταν πάρα πολύ δύσκολα» ανέφερε αρχικά ο Μανώλης Μαυρομμάτης και συνέχισε: «Δεν πάει τόσο καλά το θέμα της αποθεραπείας μου γιατί συνδέεται με την απώλεια της συζύγου μου, σε αυτά τα τραγικά γεγονότα. Ήταν μια αναπάντεχη στιγμή, μια τραγωδία ολοκληρωμένη πια για εμένα.

Ευτυχώς ο γιος μου εγκατέλειψε έστω και προσωρινά τη δουλειά του στην Αγγλία για να έρθει να μου συμπαρασταθεί και να με κάνει να ξεπεράσω ορισμένες πτυχές της καθημερινότητας.

Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν έχασα τη σύντροφό μου μέσα σε μια φωτιά. Καίγονταν τα πάντα, εγώ προσπαθούσα να την τραβήξω έξω και να την σώσω. Δεν τα κατάφερα. Πήρε φωτιά το σπίτι και εκείνη βρέθηκε καθισμένη στο κάθισμα, χωρίς να θέλει να το εγκαταλείψει», ανέφερε ο Μανώλης Μαυρομμάτης.

Κλείνοντας, ο Μανώλης Μαυρομμάτης είπε: «Εύχομαι ούτε στους χειρότερους εχθρούς μου να μην συμβεί αυτό που έζησα. Βρίσκω δύναμη στην αγάπη του παιδιού μου, ο οποίος σαν άντρας μεγάλος πια, έκανε τόσα πολλά για μένα. Ο γιος μου φρόντισε για τα πάντα και δεν ήθελε ποτέ να δει τον πατέρα του καθηλωμένο σε ένα κρεβάτι».