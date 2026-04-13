Συγκλονίζει η Μαρία Πολύζου: «Έμαθα ότι έχω καρκίνο τη μέρα που πέρασε η κόρη μου στο Πανεπιστήμιο»

«Έκανα 16 χημειοθεραπείες, 32 ακτινοβολίες και πήρα χάπια», αποκάλυψε η μαραθωνοδρόμος

Ανατριχιαστική είναι η «εξομολόγηση» της Μαρίας Πολύζου στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή f+ΖΗΝ με την Κατερίνα Στικούδη στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Η μαραθωνοδρόμος μίλησε για την μάχη που έδωσε με θάρρος απέναντι στον καρκίνο και για τη στιγμή που αυτή συνέπεσε χρονικά με την επιτυχία της κόρης της.

Η Μαρία Πολύζου εξομολογήθηκε αρχικά πως «δεν θεωρώ ότι το βιβλίο μου είναι αυτοβιογραφία, αλλά περισσότερο είναι ένα βιβλίο ενδυνάμωσης και ενθάρρυνσης. Ένα βιβλίο μέσα από το οποίο δίνω τον τρόπο για το πως να ξεπερνάς τα προβλήματα. Αυτό που ήθελα, λοιπόν, όταν πέρασα και τον καρκίνο.

Περισσότερο δεν ξέρω αν ήταν η λέξη “καρκίνος” που με κατέβαλε, όσο η στιγμή που έγινε. Δηλαδή ήταν 12 η ώρα όταν η κόρη μου μου ανακοίνωσε ότι πέρασε στο Πανεπιστήμιο και εγώ ήμουν μια υπερχαρούμενη μητέρα. Τα ζούσα δηλαδή τρελά όλα και 45 λεπτά μετά έρχεται το τηλέφωνο της γιατρού. Ήταν πολύ απλό γιατί θυμάμαι ότι είπα στον γιατρό μου… εσύ παίρνεις την ασθένεια και γω παίρνω την Μαρία.

Χρειάστηκε τελικά να κάνω και 16 χημειοθεραπείες και 32 ακτινοβολίες και χάπια. Και να περάσει όλη αυτή η κατάσταση που να αλλάζει το σώμα, να αλλάζει το κεφάλι».

Η Πολύζου στη συνέχεια, τόνισε: «Διαχειρίστηκα όμως τέλεια την αλλαγή της εικόνας μου. Ήταν οι πρώτες στιγμές που είδα τον εαυτό μου καθαρότερα στον καθρέφτη».