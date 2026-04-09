«Λύγισε» ο Άρης Πορτοσάλτε με τις μνήμες για το Πάσχα στην Κωνσταντινούπολη

«Συγκινούμαι και θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια»

Οι μνήμες από το παρελθόν για το Πάσχα στην γενέτειρά του συγκίνησαν τον Άρη Πορτοσάλτε, το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης, στον αέρα του «Live You» στον ΣΚΑΪ κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με την Κωνσταντινούπολη.

Αφορμή γι’ αυτή τη συναισθηματική φόρτιση του δημοσιογράφου και παρουσιαστή στάθηκαν τα λόγια του Μητροπολίτη Κυδωνιών, Αθηναγόρα.

Με μάτια βουρκωμένα κατά τη ροή του λόγου του σεβασμιότατου Μητροπολίτη, ο Άρης Πορτοσάλτε, ο οποίος έχει γεννηθεί στην Πόλη, εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «σε αυτό το ηθικό πλαίσιο, εγώ θέλω να πω πόσο, όταν σας βλέπω τώρα μέσα σ’ αυτή την αίθουσα, συγκινούμαι και θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια. Γιατί η κοινωνικοποίηση αυτής της, πάντα, μικρής κοινότητας των Ρωμιών της Πόλης γίνεται πάντα σ’ αυτές τις αίθουσες που ‘ναι δίπλα στον ναό.

Όπου Χριστούγεννα, Πάσχα και σε όλες τις γιορτές, εκεί, μαζεύονται όλοι οι άνθρωποι για να συνεορτάσουν. Και γίνονται οικογένεια. Τώρα, βέβαια, στο Μεγάλο Ρεύμα μπορώ να πω πως η αίθουσα είναι αριστοκρατική αλλά σε κάθε κοινότητα υπάρχει μια αντίστοιχη αίθουσα».

«Αν κάποιες στιγμές, λίγες, σ’ έχω δει να συγκινείσαι, πάντα, αυτές οι στιγμές αφορούν στην Πόλη» υπογράμμισε, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Μαρία Αναστασοπούλου με τον τηλεοπτικό της παρτενέρ να ομολογεί, εμφανώς συγκινημένος, πως «είναι πολύ λογικό, πολύ».