Πάνω από 84 χιλιάδες οχήματα έφυγαν από την Αττική μέχρι το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης

Ομαλοποιείται η κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου για την έξοδο του Πάσχα

Ομαλοποιείται σιγά σιγά η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, όπου νωρίτερα παρατηρήθηκαν αρκετές καθυστερήσεις ειδικότερα στο οδικό τμήμα πριν από τα διόδια Ελευσίνας έως και τα Μέγαρα.

Αντίθετα χωρίς κανένα πρόβλημα πραγματοποιείται η έξοδος των εκδρομέων από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με την Τροχαία από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα πέρασαν 47.930 αυτοκίνητα από την Αθηνών- Κορίνθου και 36.873 από την Αθηνών- Λαμίας, δηλαδή συνολικά 84.803 οχήματα, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αύριο το πρωί αναμένεται να αναχωρήσει και το τελευταίο μεγάλο κύμα εκδρομέων από την Αττική προς την περιφέρεια.