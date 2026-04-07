Η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα μιλάει για την κατάσταση υγείας του

0

Έχουν περάσει ήδη, δύο χρόνια από τις 28 Μαρτίου του 2024, όταν ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια πρόβας στο «J2US». Ο τραγουδιστής δίνει τη δική του μάχη στο νοσοκομείο. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή σύμφωνα με την αδελφή του την Έλλη, η οποία μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» τη Μεγάλη Τρίτη.

«Κάνει τον δικό του αγώνα και περιμένουμε κάτι καλύτερο να γίνει. Είναι καλά, είναι εκεί που ξέρετε ό,τι είναι… και περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προσευχόμαστε να γίνει καλύτερα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ευχόμαστε όλοι να πάει προς το καλύτερο. Είναι η ίδια η κατάστασή του, κάποιες στιγμές μπορεί να είναι, να φαίνεται πιο βελτιωμένος, αλλά μέχρι εκεί.

Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του και σε αυτούς που τον αγαπούν. Στεναχωριέμαι για τον Δημήτρη που είναι εκεί και σου λέω, εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να πάει, ε, σπίτι του. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο για εκείνον», είπε η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα.