Τριαντάφυλλος: Δεν είμαι ζευγάρι με την Ηλιάννα Ζέρβα, είναι συνάδελφός μου – Αυτός που το έκανε πρέπει να είναι μεγάλη κότα

0

«Για κάποιο λόγο δεν παίζουν τα τραγούδια μου στο ραδιόφωνο, δεν έχει παιχτεί κανένα»

Για το γεγονός ότι τα κομμάτια του δεν παίζονται στο ραδιόφωνο μίλησε ο Τριαντάφυλλος σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Τα τραγούδια μου για κάποιο λόγο δεν τα παίζουν στο ραδιόφωνο. Δεν έχει παιχτεί κανένα τραγούδι μου, αυτά γίνονται επιτυχίες δια μαγείας, από τον Θεό», είπε αρχικά ο Τριαντάφυλλος και συνέχισε:

«Με τη Δήμητρα έχουμε χωρίσει εδώ και τρία χρόνια, αλλά είμαστε μια χαρά. Δεν είμαι ζευγάρι με την Ηλιάννα Ζέρβα, είναι συνάδελφός μου. Αυτό ήταν ύπουλο, δεν ήταν δημοσιογραφία. Αυτός που το έκανε πρέπει να είναι μεγάλη κότα».