Νίκος Μακρόπουλος: Είμαι παράξενος, δύστροπος χαρακτήρας, απόλυτος και τελειομανής

«Έχω πει ότι θα δουλέψω μέχρι τα 85 μου χρόνια, μετά θα κάνω τη ζωή μου»

Μία αναδρομή στη μακρόχρονη πορεία του στη μουσική έκανε ο Νίκος Μακρόπουλος στην συνέντευξη πουνπαραχώρησε στην εκπομπή «Αστερόσκονη».

«Πλέον όποιος θέλει βγαίνει και παριστάνει τον τραγουδιστή, στην εποχή μας τραγουδούσαν «μεγαθήρια», όπως ο Σφακιανάκης και ο Μητροπάνος. Στην εποχή τη δική μας είχαμε στιχουργάρες. […] Το κοινό που έρχεται να σε ακούσει δίνει τα χρήματά του, σε έχει ως όνειρο, του οφείλεις τον καλύτερο εαυτό σου», σχολίασε ο Νίκος Μακρόπουλος.

«Τα περισσότερα τραγούδια μου άργησαν να κάνουν επιτυχία. Το «Τι Κάναμε…» κάνει επιτυχία τώρα, 25 χρόνια μετά. […] Με τον Γιώργο Σαμπάνη βρήκα μουσικά το άλλο μου μισό. Στην αρχή της συνεργασίας μας παραλίγο να παρεξηγηθούμε. […] Είμαι πολύ παράξενος, δεν χαρίστηκα σε κανέναν. Γενικά είμαι δύστροπος χαρακτήρας, απόλυτος και τελειομανής», παραδέχθηκε ανοιχτά ο τραγουδιστής σε άλλο σημείο της κουβέντας.

«Με τον Βασίλη Καρρά τραγουδούσαμε έως τις 7 το πρωί ενώ πίναμε και καπνίζαμε πάνω στη σκηνή. […] Έχω πει ότι θα δουλέψω μέχρι τα 85 μου χρόνια, μετά θα κάνω τη ζωή μου. […] Έχουμε μεγάλη διαφορά ηλικίας με τη σύντροφό μου αλλά συμπορευόμαστε άριστα, δεν φαντάζομαι τη ζωή μου χωρίς εκείνη», εξομολογείται ο Νίκος Μακρόπουλος.