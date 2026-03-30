Σταματίνα Τσιμτσιλή για Μαρινέλλα: «Και μόνο που υπήρχε αυτή η γυναίκα σε έκανε να θες να υποκλιθείς μπροστά της»

0

«Έκανε πράγματα πολύ μπροστά για την εποχή της, πήρε πρωτοποριακές και δυναμικές αποφάσεις»

Για τη Μαρινέλλα, μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην έναρξη του «Happy Day». Η παρουσιάστρια του Alpha μοιράστηκε τις αναμνήσεις από την σπουδαία τραγουδίστρια, που απεβίωσε το Σάββατο σε ηλικία 88 ετών.

«Η Μαρινέλλα μας συντρόφευσε με τη φωνή της σε πολλές στιγμές της ζωής μας, μέχρι την τελευταία στιγμή μαγνήτιζε και μάγευε το κοινό με το μπρίο και το σκέρτσο της. Εγώ είχα την τύχη και την τιμή να τη γνωρίσω και να κάνω κάποιες συζητήσεις μαζί της. Μόνο που υπήρχε σε έκανε να θες να υποκλιθείς μπροστά της. Παρ’ όλα αυτά ήταν τόσο προσιτή και συμπαθής, με χιούμορ και ζεστασιά», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Σκεφτόμουν βλέποντας μία συνέντευξή της πως συχνά μιλάμε για τη γυναικεία ενδυνάμωση και τον φεμινισμό και πώς αυτή η γυναίκα τα έκανε πράξη χωρίς να το προσπαθεί. Οι επιλογές της, ο τρόπος που έζησε, που πήρε κάποιες σημαντικές αποφάσεις της ζωής της, πράγματα που τότε θεωρούνταν αδιανόητα», υπογράμμισε.

«Καμιά φορά βλέπεις ανθρώπους να βγαίνουν μπροστά και να διαλαλούν τα δικαιώματα αλλά με τη ζωή τους να μην υποστηρίζουν στην πράξη όλα αυτά. Η γυναίκα αυτή έκανε πράγματα πολύ μπροστά για την εποχή της, πήρε πρωτοποριακές και δυναμικές αποφάσεις», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη Μαρινέλλα, τονίζοντας πως η κόρης της, Τζωρτζίνα, δεν επιδίωξε ποτέ να κλέψει λίγη από τη λάμψη της μητέρας της.