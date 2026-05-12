Σταματίνα Τσιμτσιλή για Γιώργο Μυλωνάκη: «Η Τίνα μας δεν έφυγε ούτε λεπτό από τον Ευαγγελισμό»

0

«Ελπίζω σύντομα να έχουμε καλά νέα»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε το πρωί της Τρίτης στο «Happy Day» για τη δύσκολη περίοδο που περνά η συνεργάτιδά της Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.

«Θέλω να πω για την Τίνα μας ότι τόσο καιρό είχε επιλέξει, και σας το είχαμε πει ότι αυτή ήταν η επιθυμία της, να κρατηθούν πολύ χαμηλοί τόνοι, να εστιάσει στον άνθρωπό της, στην προσευχή της, στην παραμονή της εκεί. Δεν έφυγε ούτε λεπτό από το πλευρό του. Εμείς το ξέρουμε γιατί ήμασταν πολύ συχνά εκεί και είμαι πολύ περήφανη για όλη την ομάδα μας, για όλους τους ανθρώπους αυτής της ομάδας που της έδειξαν έμπρακτα την αγάπη και την υποστήριξή τους. Ήταν λες και ήμασταν σε συνεννόηση, πάντα να είναι κάποιος από εμάς στο πλευρό της», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στάθηκε ιδιαίτερα και στη σχέση που ανέπτυξε η Τίνα Μεσσαροπούλου με τους ανθρώπους του νοσοκομείου, αλλά και με συγγενείς άλλων ασθενών που βρίσκονταν έξω από τη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού.

«Η Τίνα μας δεν έφυγε ούτε λεπτό από τον Ευαγγελισμό και αυτά τα λόγια ευγνωμοσύνης και τα συναισθήματα που όντως ήθελε να μοιραστεί με τον κόσμο, ήθελε να τα εκφράσει γιατί δέχθηκε πολύ μεγάλη αγάπη. Και από το προσωπικό του νοσοκομείου, και από τη διοίκηση, και από τους γιατρούς και τους επιστήμονες, αλλά ακόμα και από τους άλλους συγγενείς, με τους οποίους δημιούργησε σχέσεις εκεί έξω από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ήταν εκεί από το πρωί μέχρι το βράδυ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τώρα όμως που ο άντρας της, ο Γιώργος ο Μυλωνάκης, είναι λίγο καλύτερα και θα δώσει τη δική του μάχη για την αποκατάσταση, η Τίνα μας πρέπει να είναι στο πλευρό του. Τον τελευταίο καιρό, εμείς το ξέρουμε, την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες δέκα μέρες, ήταν κυρίως μέσα μαζί του, προσπαθούσε να τον παρακινήσει για τις επόμενες κορυφές. Αυτό θα κάνει και τώρα», είπε στη συνέχεια.

Όταν ρωτήθηκε από τον Κώστα Φραγκολιά για το πόσο θα απουσιάζουν από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, η ίδια απάντησε: «Για όσο χρειαστεί. Αυτά είναι πράγματα που δεν τα ξέρουμε και νομίζω ότι και η ίδια ακόμα δεν τα γνωρίζει. Θα γίνει μια εκτίμηση της κατάστασης και από κει και πέρα ανάλογα».

«Αν κρίνω από την Τίνα, που στην παρακίνηση είναι πολύ καλή, ελπίζω σύντομα να έχουμε καλά νέα. Και χαμογελάω γιατί έτσι θέλει κι η Τίνα μας, να είναι δίπλα του με δύναμη. Ο σύζυγός της, όπως είπε, είναι μαχητής. Και εμείς ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και σύντομα να είναι στις επάλξεις, στην καθημερινότητά τους, στις υποχρεώσεις τους, στην οικογένειά τους, στα αγόρια τους. Η Τίνα μας μαζί μας, ο Γιώργος στη Βουλή στη θέση του, ο καθένας να συνεχίσει τη ζωή του και το πρόγραμμά του σαν όλο αυτό να είναι μια ανάμνηση», κατέληξε.