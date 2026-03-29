Η Άννα Βίσση αποχαιρέτισε επί σκηνής τη Μαρινέλλα: «Θα ήθελα να αφιερώσουμε μια στιγμή, κάτι να θυμηθούμε όλοι μας από αυτή τη γυναίκα που λατρέψαμε»

«Θα γίνω χαρούμενη σε πολύ λίγο…»

Η Μαρινέλλα άφησε χθες το απόγευμα την τελευταία της πνοή, με την είδηση του θανάτου της να σκορπά θλίψη στο πανελλήνιο και να βυθίζει στο πένθος την οικογένειά της.

Η Άννα Βίσση, συγκινημένη επί σκηνής, είπε λίγα τρυφερά λόγια για τη σπουδαία ερμηνεύτρια, στην έναρξη του προγράμματός της.

«Αυτή η διακοπή δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος», είπε αρχικά η Άννα Βίσση, που διέκοψε τους μουσικούς της για να μιλήσει για τη Μαρινέλλα.

Η Άννα Βίσση είπε στη συνέχεια: «Είμαι πολύ συγκινημένη γι’ αυτό που ακούσαμε σήμερα και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα γίνω χαρούμενη σε πολύ λίγο… Αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να αφιερώσουμε μια στιγμή, κάτι να θυμηθούμε όλοι μας από αυτή τη γυναίκα που λατρέψαμε… Για τη Μαρινέλλα μιλάω…».

