Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: «Η Βίσση θα σπάσει το ρεκόρ του πρώην αγαπημένου της, Γιώργου Νταλάρα, στο ΟΑΚΑ»

0

«Υπάρχει ένα κοινό, το οποίο είναι πολύ… του "πουλάω μούρη"»

Για το ιστορικό ρεκόρ το οποίο ετοιμάζεται ολοταχώς να καταρρίψει η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ ρωτήθηκε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός μίλησε στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» για τη μεγαλειώδη συναυλία της κορυφαίας ερμηνεύτριας, που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου και έχει ήδη κόψει περισσότερα από 75.000 εισιτήρια μέσα σε δύο ημέρες.

«Ο Γιώργος Νταλάρας κατέχει το ρεκόρ 43 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά ήταν το ’83 που γέμισε δύο φορές το Ολυμπιακό Στάδιο. Βέβαια, να λέμε για τους νεότερους ότι μιλάμε για άλλες συνθήκες τότε. Η χωρητικότητα του Ολυμπιακού Σταδίου στις κερκίδες είναι 80.000. Τότε δεν υπήρχε δυνατότητα τεχνικά και ήταν και επίφοβο να γεμίζουν τον αγωνιστικό χώρο, την αρένα που λέμε. Γιατί τα τεχνικά μέσα, τα ηχητικά, τα φωτιστικά ήταν τέτοια που μπορεί να υπήρχε και κίνδυνος. Υπήρχε πολύ καλώδιο, δεν υπήρχαν ασύρματα μικρόφωνα. Ήταν οι κερκίδες 80.000, το έκανε δύο φορές ο Νταλάρας το ’83 και απ’ ό,τι φαίνεται η Άννα θα σπάσει 43 χρόνια μετά το ρεκόρ του πρώην αγαπημένου της», σχολιάζει ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.

«Θέλω να πω και κάτι. Επειδή ακούω διάφορους άσχετους να λένε ότι αναστήθηκε μέσα από αυτό, εγώ είμαι στη δουλειά απ’ το ’88. Έχω μπει στη δουλειά απ’ το ’88. Δεν θυμάμαι ποτέ την Άννα Βίσση να είναι ποτέ στα κάτω της. Δεν ήταν ποτέ στα κάτω της. Απλά τη δεκαετία, την τελευταία, μέσω του Hotel Ερμού και όλο αυτό το concept, κατάφερε να κάνει ένα καταπληκτικό revival», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Όσο για το ύψος των τιμών στα εισιτήρια της συναυλίας και τα σχόλια που έγιναν μέσα στην εβδομάδα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος απαντά:

«Εντάξει, είναι σχετικά λογικές τιμές, όταν πρόκειται να γίνει μία υπερπαραγωγή. Απ’ ό,τι ακούμε… ένα το κρατούμενο. Υπάρχει ένα κοινό, το οποίο είναι πολύ… του "πουλάω μούρη". Αυτό το κοινό λοιπόν που "πουλάει μούρη", ορθώς θα το τιμολογήσεις να πληρώσει 470 ή ό,τι είναι. Θέλω να σου πω ότι τα υψηλά εισιτήρια μου φάνηκαν κι αυτά λογικά».