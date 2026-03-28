Κωνσταντίνος Αργυρός για την κριτική εναντίον του: «Δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους»

«Δεν θα αρνιόμουν να πάω στη Eurovision, αρκεί να είχα ένα τραγούδι που θα ένιωθα αυτοπεποίθηση»

Επέστρεψε από το Βελιγράδι, όπου αποθεώθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός και στο αεροδρόμιο τον περίμεναν οι κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

«Καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σε ερώτηση για την κριτική του Γιώργου Μουκίδη.

Για τον Ανδρέα Μικρούτσικο που είπε ότι ασχολείται πολύ με τα πολιτικά, ο Κωνσταντίνος Αργυρός απάντησε: «Εγώ αυτό που κάνω είναι να ενώνω τον κόσμο με τη μουσική μου, αυτό έχω σκοπό να κάνω, με χαμηλά το κεφάλι».

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε στη συνέχεια: «Ο Ακύλας έχει μια πολύ ωραία φιγούρα, θέλω να του ευχηθώ καλή επιτυχία και είμαστε δίπλα του. Δεν θα αρνιόμουν να πάω στη Eurovision, αρκεί να είχα ένα τραγούδι που θα ένιωθα αυτοπεποίθηση».