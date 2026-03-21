Αγγελική Ηλιάδη για την κακοποίηση από τον Μπάμπη Λαζαρίδη: «Υπάρχουν άνθρωποι που γνώριζαν»

«Είχα επιλέξει να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το παιδί μου ήταν μικρό»

Η Αγγελική Ηλιάδη αποκάλυψε στο vidcast της Ελίνας Παπίλα πως δεχόταν συστηματική βία στον γάμο της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη.

Έπειτα από όλα όσα έχουν ειπωθεί από την ίδια αλλά και από την πλευρά της οικογένειας του δολοφονημένου επιχειρηματία, η Αγγελική Ηλιάδη προχώρησε σε μία ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, ευχαριστώντας τους πάντες για τη στήριξή τους στην υπόθεση.

«Πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν άνθρωποι που στέκονται δίπλα σου, άνθρωποι που ήξεραν, που γνώριζαν, που είδαν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Όσο για εσάς γυναίκες μου αγαπημένες, που μου έχετε δώσει τόση αγάπη κι άλλη τόση θλίψη με τις ιστορίες σας, σας υπόσχομαι ότι θα είμαι εδώ για σας. Μαζί θα χαμογελάσουμε και θα προχωρήσουμε ξανά. Σας αγαπώ», έγραψε χαρακτηριστικά η Αγγελική Ηλιάδη.

«Βίωνα μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και είχα επιλέξει να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το παιδί μου ήταν μικρό. Ήταν για μένα πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, ψυχολογικά. Είχα απαγόρευση στο να βλέπω την οικογένειά μου. Είχα βιώσει πολύ άσχημη κακοποίηση. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μια κατάσταση χωρίς να το καταλάβω. Κακοποιήθηκα και σωματικά και ψυχολογικά.

Ο τρόπος που έφυγε αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή ήταν πάρα πολύ σκληρός. Δεν σκεφτόμουν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, μπροστά σε αυτό που έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει… Και νοσοκομεία…

Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές. Είχα ένα μωρό στην αγκαλιά και μου ήταν πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Ήταν πολύ σκληρό αυτό για ένα κορίτσι 24 ετών και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Δεν μίλησα, γιατί φοβήθηκα μη μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στους γονείς μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές!»