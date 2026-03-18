Κάτια Ταραμπάνκο: Αν δεν έκανα ψυχοθεραπεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεν ξέρω που θα βρισκόμουν

Τόσο στον πρόσφατο χωρισμό της, όσο και για την αλλαγή νοοτροπίας στη ζωή της μίλησε η Κάτια Ταραμπάνκο στην κάμερα της «Super Κατερίνα».

«Το modeling, το GNTM, το Survivor, όλη γενικά η πορεία μου ήταν για μένα κάτι το οποίο μου αρέσει να κάνω… είτε είναι modeling, είτε είναι αθλήματα, είτε είναι η μπάλα, είτε είναι το ραδιόφωνο που μπήκε πρόσφατα στη ζωή μου», ανέφερε η Κάτια Ταραμπάνκο και αποκάλυψε την αγάπη της για την υποκριτική και τον τρόπο που τη βοηθά στην καθημερινότητά της:

«Επειδή μου αρέσει η ηθοποιία από παιδάκι, έβαλα την ηθοποιία μέσα στην καθημερινότητά μου. Επιβιώνω και έτσι στη ζωή, γιατί με την καθημερινότητα και με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, αν δεν είχα αυτή τη δυνατότητα να προσαρμόζομαι, νομίζω θα είχα κλατάρει».

Σχολιάζοντας το GNTM, σημείωσε: «Στο GNTM νομίζω θα ταίριαζε η Μπέττυ Μαγγίρα. Σαφώς πάντα θα λείπει η Βίκυ Καγιά, γιατί GNTM ίσον Βίκυ Καγιά».

Σε πιο προσωπικό τόνο, αναφέρθηκε στον πρόσφατο χωρισμό της: «Με την τελευταία μου σχέση ήταν σαν να γύρισε, όχι μια σελίδα, ένας τόμος, σαν έκλεισε ένα βιβλίο και άνοιξε ένα καινούργιο. Είχα πάντα την ανάγκη να ανήκω κάπου. Να αγαπάω, να αγαπιέμαι, να αποδεικνύω ότι είμαι καλή νοικοκυρά, ότι μαγειρεύω, να ακούω το μπράβο Κάτια, καλό κορίτσι. Κάτι το οποίο άλλαξε πολύ απότομα τον Σεπτέμβριο. Συνειδητοποίησα ότι απλά δεν ταιριάζαμε στη νοοτροπία με τον άνθρωπο. Εγώ έχω άλλες αρχές, άλλες νοοτροπίες».

Κλείνοντας, στάθηκε στη σημασία της ψυχοθεραπείας στη ζωή της: «Αν δεν έκανα ψυχοθεραπεία τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεν ξέρω πού θα βρισκόμουν».