Λάκης Γαβαλάς: Ο σύντροφος της Μαρίνας Σταυράκη δεν μου αρέσει καθόλου, εγώ ήξερα για ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία, όχι για έρωτες

«Αρχίζω το GNTM σε λίγο. Θα ‘χω κι εκεί να τραβήξω κουπί όλο το καλοκαίρι, θα ‘χω γυρίσματα»

Πολύ καυστικός για την Μαρίνα Σταυράκη και τη νέα της σχέση ήταν ο Λάκης Γαβαλάς με δηλώσεις του στην εκπομπή «Το Πρωινό». Μάλλιστα, άφησε υπονοούμενα ότι πρόκειται για μία ψεύτικη σχέση με τον Τούρκο επιχειρηματία.

«Τι ανέκδοτα είναι και αυτά της ζωής μας δηλαδή, ειλικρινά; Εγώ ήξερα ότι έχει ψεύτικες τσάντες στην Τουρκία, ψεύτικα extension, τέτοια πράγματα, ότι έχει και έρωτες δεν το ήξερα. Αυτός εκεί δεν μου αρέσει καθόλου. Μαρίνα μου, δεν μου αρέσει», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

«Όλοι θέλανε πραγματικά να μείνω κι εγώ στο J2US, γιατί τα πήγαινα καλά σχετικά. Άστα τα εφτάρια, αυτά ήταν για να παίρνει ο κόσμος τηλέφωνα και να με κρατάνε, να βγάζουμε φράγκα. Αρχίζω το GNTM σε λίγο. Θα ‘χω κι εκεί να τραβήξω κουπί όλο το καλοκαίρι, θα ‘χω γυρίσματα», απάντησε αμέσως μετά σε σχετική ερώτηση.

Τέλος, σε ερώτηση για το σχόλιο του Βαγγέλη Περρή σχετικά με την αποχώρησή του από το σόου απάντησε: «Ο Βαγγέλης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Αρκεί να με βάλει μια μέρα σε μία εκπομπή που αυτός θα ηγείται και θα γράφει και θα κάνει τα αστειάκια που έκανε στο “Όλα”. Είχαμε κάνει και ραντεβού μήπως κάναμε κάτι τέτοιο. Τον Βαγγέλη τον εκτιμώ για το μυαλό του, μπορεί να ενώνει συνεργάτες, οπότε μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Έτσι κι αλλιώς, απ’ την άλλη μεριά, δεν ακουγόμουνα. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν έχω κανένα πρόβλημα».