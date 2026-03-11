Η Μαρίνα Σπανού για τις κρίσεις πανικού: «Φτάνεις σε ένα πικ ευτυχίας και ξαφνικά είσαι μόνη σε ένα κρεβάτι»

0

Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του vidcast των Rainbow Mermaids ήταν η Μαρίνα Σπανού αυτή την εβδομάδα. Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η νεαρή τραγουδοποιός μίλησε για τις κρίσεις πανικού και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει τις περισσότερες φορές.

H Μαρίνα Σπανού εκμυστηρεύτηκε: «Ποτέ δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τις κρίσεις πανικού την στιγμή που συμβαίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, φυσικά, που μπορείς να κάνεις εκείνη την ώρα για να ανακουφιστείς αλλά όλο αυτό το πράγμα… συσσωρευμένο άγχος, πίεση, μοναξιά, τελειομανία μεταφράζεται σωματικά πολλές φορές.

Φτάνεις δηλαδή σε ένα πικ ευτυχίας και ξαφνικά είσαι μόνη σε ένα κρεβάτι. Είναι ίσως από τις μεγαλύτερες δυσκολίες αυτής της δουλειάς, όπως όλων τις δουλειές που έχουν έκθεση και παίρνεις αγάπη. Και η επόμενη ημέρα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί το ίδιο βράδυ είσαι ακόμα ζεστός. Γι’ αυτό και πάντα κάνω κάτι την επόμενη ημέρα, έχω δηλαδή κανονίσει κάτι.

Κάνω πάρα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, συνεχίζω σταθερά και έκανα από 17 χρονών. Ευτυχώς οι γονείς μου με μύησαν σ’ αυτό και με έκανε να ξεκινήσω μια κρίση πανικού».