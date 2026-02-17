Αντίθετος ο Πασχάλης Τερζής για βίντεο κλιπ με χρήση ΑΙ παρά την επιθυμία του Χρήστου Νικολόπουλου

0

Ο λαϊκός τραγουδιστής αρνήθηκε να γίνει χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Σε λίγο καιρό θα γίνεο η παρουσίαση του νέου τραγουδιού που ερμηνεύει ο Πασχάλης Τερζής, με μια σειρά από πληροφορίες για το βίντεο κλιπ, να προκαλούν συζητήσεις.

Ο λαϊκός τραγουδιστής αρνήθηκε να γίνει χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και έτσι το μουσικό του κομμάτι, είναι πολύ πιθανό να μην οπτικοποιηθεί.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε ο Θάνος Βάγιος στο Πρωινό, ο Πασχάλης Τερζής και η οικογένειά του δεν συναινούν στο να δημιουργηθεί βίντεο κλιπ με χρήση ΑΙ. Ο Χρήστος Νικολόπουλος, φέρεται να είχε αντίθετη άποψη και να συζήτησε το θέμα με τον καλλιτέχνη, που όμως παρέμεινε αμετάπειστος.

«Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει από μέρα σε μέρα κανονικά, πιθανότατα μέχρι το τέλος της εβδομάδας αυτής. Ωστόσο, ο ίδιος ο Πασχάλης Τερζής δεν συναίνεσε στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και δεν θα δούμε το τραγούδι οπτικοποιημένο. Το τραγούδι θα ανεβεί σε ψηφιακή πλατφόρμα. Η επιθυμία του Χρήστου Νικολόπουλου δεν έγινε δεκτή από τον ίδιο», είπε ο Θάνος Βάγιος στο Πρωινό.