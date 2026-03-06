«In Cod We Trust» – Το νορβηγικό ψαροχώρι όπου ο μπακαλιάρος είναι «Θεός»

0

Παγκόσμια πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη για το ντοκιμαντέρ της Γκούρο Σάνιολα Μπγερκ

Στην άκρη του κόσμου, εκεί που οι πολικές νύχτες και οι χιονοθύελλες ορίζουν την καθημερινότητα, το Μπότσφιορντ της Νορβηγία αναδεικνύεται σε έναν απρόσμενο παράδεισο συνύπαρξης. Το ντοκιμαντέρ «In Cod We Trust» (Μπακαλιάρος κι Άγιος ο Θεός), που συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (ΦΝΘ), ξετυλίγει την ιστορία 2.200 κατοίκων από 30 διαφορετικές εθνικότητες, οι οποίοι ζουν αρμονικά με μοναδικό συνδετικό κρίκο τη θάλασσα και το χιούμορ.

Οι άνθρωποι που «χρωματίζουν» τον πάγο

Η δημιουργός Γκούρο Σάνιολα Μπγερκ, η οποία μεγάλωσε στο συγκεκριμένο χωριό, κατέγραψε τη ζωή σε ακραίες καιρικές συνθήκες, θέλοντας να απαντήσει στο ερώτημα τι κάνει έναν τόπο «πατρίδα». Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Μπότσφιορντ θα ήταν ένα «ασπρόμαυρο και βαρετό» μέρος, αν δεν υπήρχε η πολυπολιτισμική παλέτα των ανθρώπων του.

Μια οικονομία βασισμένη στη θάλασσα

Το χωριό αποτελεί έναν κρίσιμο αλιευτικό κόμβο για τη Θάλασσα του Μπάρεντς, διαθέτοντας υποδομές που τροφοδοτούν την παγκόσμια αγορά:

Δύο εργοστάσια επεξεργασίας λευκών ψαριών.

Μονάδα επεξεργασίας καβουριών του χιονιού.

Εγκαταστάσεις ξήρανσης ψαριών και συσκευασίας βασιλικών καβουριών.

Αυτή η απόλυτη εξάρτηση από την αλιεία καθιστά την κοινότητα εξαιρετικά ευάλωτη απέναντι στην κλιματική αλλαγή και την υπεραλίευση, ζητήματα που θίγονται άμεσα στο έργο.

Η εμπιστοσύνη ως τρόπος ζωής

Παρά την απομόνωση, το Μπότσφιορντ παραμένει ένας τόπος απόλυτης ασφάλειας. «Κανένας δεν κλέβει το ποδήλατό σου και τα παιδιά κοιμούνται στα καρότσια τους έξω στο κρύο», περιγράφει η σκηνοθέτης, τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο της τοπικής κοινωνίας. Ο τίτλος της ταινίας αντικατοπτρίζει αυτή την ιδιότυπη πνευματικότητα: στις δύσκολες στιγμές οι κάτοικοι στρέφονται στην εκκλησία, αλλά στις καλές, ο μπακαλιάρος είναι ο δικός τους «Θεός».

Οι προκλήσεις και ο «ξεχασμένος» Βορράς

Το ντοκιμαντέρ λειτουργεί και ως πολιτικό σχόλιο για τον συγκεντρωτισμό των αποφάσεων στις πρωτεύουσες. Οι κάτοικοι του Βορρά αισθάνονται συχνά ότι η φωνή τους δεν φτάνει στα κέντρα εξουσίας, ειδικά όταν πρόκειται για νέους κανονισμούς που απειλούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Αυτό το αίσθημα απομόνωσης έχει γεννήσει ένα ιδιαίτερο χιούμορ, όπου οι άνθρωποι γελούν με τις τραγωδίες για να μην τις αφήσουν να τους καταβάλουν.

Πληροφορίες Προβολής Λεπτομέρειες Ταινία In Cod We Trust Σκηνοθεσία Γκούρο Σάνιολα Μπγερκ Πρώτη Προβολή Παρασκευή 6/3, 20:00 (Αίθουσα Στ. Τορνές) Δεύτερη Προβολή Σάββατο 7/3, 13:00 (Αίθουσα Τ. Μαρκετάκη)

