Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ ζητά ξανά συγγνώμη για τις σχέσεις της με τον Τζέφρι Επστάιν

Βρέθηκε το όνομά της στα νέα αρχεία που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή

Η πριγκίπισσα διάδοχος της Νορβηγίας, Μέτε-Μάριτ ζήτησε σήμερα ξανά συγγνώμη για τη φιλία της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, σε ένα από τα πολλά σκάνδαλα που πλήττουν τη μοναρχία της σκανδιναβικής χώρας.

«Ζητώ επίσης συγγνώμη για την κατάσταση στην οποία έχω θέσει τη βασιλική οικογένεια, ειδικά τον βασιλιά και τη βασίλισσα», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το παλάτι.

Νέα αρχεία που σχετίζονται με τον Επστάιν και δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή περιελάμβαναν εκτεταμένη αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του Επστάιν, αφότου κρίθηκε ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών το 2008.

Το Σάββατο, η πριγκίπισσα διάδοχος είχε ήδη ζητήσει συγγνώμη για τις επαφές της με τον Επστάιν τα χρόνια μετά το 2008, δηλαδή αφού αυτός ο τελευταίος είχε κριθεί ένοχος για σεξουαλικά εγκλήματα.

Η Μέτε-Μάριτ είχε ζητήσει το Σάββατο συγγνώμη για τις σχέσεις της με τον Επστάιν, λέγοντας ότι επέδειξε κακή κρίση, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Νορβηγία ετοιμάζεται να ξεκινήσει έρευνα για τυχόν σχέσεις του πρώην υπουργού της των Εξωτερικών με τον Τζέφρι Επστάιν, την ώρα που πολλές ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες του σκανδάλου που έχει φέρει στην επιφάνεια επαφές του σεξουαλικού εγκληματία με πολιτικούς, μέλη βασιλικών οίκων και στελέχη της άκρας δεξιάς.