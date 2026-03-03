Αγγελική Νικολούλη: «Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για τους “Φίλους για Πάντα” του Κωνσταντίνου»

0

«Ο γιος μου είναι μια χαρά παιδί, τον αγαπάω και με κάνει περήφανη»

Στην επίσημη προβολή της ταινίας «Φίλοι για Πάντα», που σκηνοθετεί ο γιος της, Κωνσταντίνος Μουσούλης, παραβρέθηκε η Αγγελική Νικολούλη.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (2/3), παρουσία των πρωταγωνιστών αλλά και αγαπημένων τους προσώπων, με τη δημοσιογράφο να παραχωρεί δηλώσεις στα τηλεοπτικά συνεργεία.

«Είναι μια φοβερή ταινία. Έχει χιούμορ, έχει συναίσθημα αλλά και πολλά μηνύματα. Είμαι περήφανη μαμά. Ο γιος μου είναι μια χαρά παιδί, τον αγαπάω και με κάνει περήφανη», είπε αρχικά η Αγγελική Νικολούλη.

«Έχω συμβουλεύσει τον Κωνσταντίνο να είναι πάνω απ’ όλα άνθρωπος, να σέβεται τον συνάνθρωπό του και να βοηθάει εκεί που μπορεί και χαίρομαι, γιατί τα έχει σημαία του αυτά. Είναι ικανός στη δουλειά του», απαντά η δημοσιογράφος για τον γιο της.

Ωστόσο, όταν μία από τους ρεπόρτερ θέλησε να τη ρωτήσει για την πορεία του "Φως στο Τούνελ" και αν αυτό θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια ακόμα, η Αγγελική Νικολούλη προτίμησε να αποφύγει την ερώτηση, επισημαίνοντας με ευγένεια:

«Αγάπη μου, είμαστε απόψε εδώ για τους “Φίλους για Πάντα” του Κωνσταντίνου…».