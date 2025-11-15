Επέστρεψε στο «Φως στο Τούνελ» η Αγγελική Νικολούλη: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη συμπαράσταση»

0

Έπειτα από την σύντομη τηλεοπτική της απουσία, λόγω πένθους, η Αγγελική Νικολούλη επανήλθε στις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις και στο «Φως στο Τούνελ» όπως είδαμε τη νύχτα της Παρασκευής στο πρόγραμμα του Mega.

Μάλιστα, στην έναρξη της μακρόχρονης εκπομπής έρευνας, η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί δυο λόγια καρδιάς για την συμπαράσταση που ένιωσε από το τηλεοπτικό κοινό στη δύσκολη διαχείριση του θανάτου της αγαπημένης της μητέρας.

Πιο συγκεκριμένα, η Αγγελική Νικολούλη απευθύνθηκε απευθείας στους τηλεθεατές και εκμυστηρεύτηκε χαρακτηριστικά πως «θα ήθελα, φίλοι μου, τώρα στην αρχή της εκπομπής να πω σε όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αγάπη και τη συμπαράσταση αυτές τις δύσκολες ημέρες του πένθους».

«Γιατί έχασα και τη μητέρα μου. Για τον λόγο αυτόν δεν άναψαν και τα φώτα την περασμένη Παρασκευή εδώ στο Τούνελ. Σας ευχαριστώ όλους θερμά» συμπλήρωσε ακόμα η κ. Νικολούλη, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά.