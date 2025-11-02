Μεγάλη απώλεια για την Αγγελική Νικολούλη

0

Πέθανε η πολυαγαπημένη της μητέρα

Τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της βιώνει τις τελευταίες ώρες η Αγγελική Νικολούλη. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του MEGA έπεσε σε βαρύ πένθος μετά την απώλεια της αγαπημένης της μητέρας.

Η δημοσιογράφος είχε αναφερθεί και στο παρελθόν στα προβλήματα υγείας που ταλαιπωρούσαν την ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο.

Συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τη μητέρα της δημοσιογράφου την ερχόμενη Τετάρτη (5/11) στον τόπο καταγωγής της, τον Πύργο Ηλείας, όπου διέμενε μόνιμα.