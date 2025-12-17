Χρήστος Κούτρας: Ο θείος μου ήταν από τα θύματα της Δικτατορίας, είχε φάει πολύ ξύλο, παραμορφώθηκε

0

«Θα μπορούσε να είχε αντιδράσει. Δεν αντέδρασε»

Σε μια προσωπική αποκάλυψη προέβη ο Χρήστος Κούτρας το πρωί της Τετάρτης μέσα από την εκπομπή «Αταίριαστοι», που παρουσιάζει μαζί με τον Γιάννη Ντσούνο.

Αφορμή στάθηκε η συζήτηση για το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά «Η σκοτεινή δεκαετία», με τον δημοσιογράφο να αναφέρεται στη δική του οικογενειακή εμπειρία από την περίοδο της Δικτατορίας.

Όπως αποκάλυψε on air: «Ο θείος μου ήταν από τα θύματα της Δικτατορίας, είχε φάει πολύ ξύλο, παραμορφώθηκε. Θα μπορούσε να είχε αντιδράσει. Δεν αντέδρασε».