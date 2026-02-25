«Έφυγε» η Ιωάννα Παπαντωνίου, η εμβληματική ιδρύτρια του ΠΛΙ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η Ιωάννα Παπαντωνίου, μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Κορυφαία σκηνογράφος, ενδυματολόγος και ιδρύτρια του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος (ΠΛΙ), η Παπαντωνίου σφράγισε με το έργο της τη διάσωση και ανάδειξη της νεοελληνικής λαϊκής παράδοσης.
Μια ζωή αφιερωμένη στη σκηνή και την παράδοση
Γεννημένη στην Αθήνα το 1936, σπούδασε στο Wimbledon School of Art του Λονδίνου και διέγραψε μια λαμπρή πορεία στο θέατρο. Συνεργάστηκε με τους κορυφαίους Έλληνες σκηνοθέτες, ενώ υπήρξε στενή συνεργάτιδα του Μάικλ Έλιοτ στο Royal Exchange Theatre. Παράλληλα με τη θεατρική της δράση, δίδαξε σε πανεπιστημιακά τμήματα Θεατρικών Σπουδών σε Αθήνα, Πάτρα και Ναύπλιο.
Ωστόσο, το έργο ζωής της ήταν το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα «Βασίλειος Παπαντωνίου» (νυν Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου), το οποίο ίδρυσε το 1974 στο Ναύπλιο στη μνήμη του πατέρα της. Ως μέλος του Λυκείου Ελληνίδων, πραγματοποίησε εκτεταμένες επιτόπιες έρευνες σε όλη την Ελλάδα, συλλέγοντας σπάνιες παραδοσιακές ενδυμασίες και λαογραφικό υλικό. Το 1981, το Ίδρυμα τιμήθηκε με το σημαντικό ευρωπαϊκό βραβείο European Museum of the Year Award (EMYA).
Λίνα Μενδώνη: «Ανυπολόγιστη η προσφορά της»
Στο συλλυπητήριο μήνυμά της, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εξήρε την προσωπικότητα και το έργο της εκλιπούσας, τονίζοντας ότι η Ιωάννα Παπαντωνίου διέθεσε το σύνολο της περιουσίας και των συλλογών της στην υπηρεσία του Πολιτισμού.
«Η Ιωάννα Παπαντωνίου υπήρξε μια από τις σημαντικότερες θεραπαινίδες του Πολιτισμού μας. Συνδύαζε αρμονικά τη θεωρία με την πράξη και την αθόρυβη δράση, αποφεύγοντας την ανώφελη δημοσιότητα», δήλωσε η κ. Μενδώνη, επισημαίνοντας την προσωπική τους συνεργασία που χρονολογούνταν από το 1999.
Η κληρονομιά της
Η Ιωάννα Παπαντωνίου αφήνει πίσω της έναν τεράστιο πολιτιστικό θησαυρό. Το Ίδρυμα στο Ναύπλιο παραμένει σημείο αναφοράς για τον νεοελληνικό πολιτισμό, αποτελώντας καρπό της ακάματης προσπάθειάς της να διασώσει την ελληνική φορεσιά και τις λαϊκές τέχνες, μετατρέποντας την προσωπική της συλλογή σε εθνική παρακαταθήκη.
ΦΩΤΟ: Ίδρυμα Βασίλη Παπαντωνίου