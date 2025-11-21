Γκίλφοϊλ: «Σήμερα είχα μια υπέροχη πρώτη συνάντηση με την Ελληνίδα Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

0

«Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές ανταλλαγές εν όψει των εορτασμών για τη 250η επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ»

«Σήμερα είχα μια υπέροχη πρώτη συνάντηση με την Ελληνίδα Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στο υπουργείο Πολιτισμού», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε ανάρτησή της στο twitter.

«Με εμπνέει η παγκόσμια πολιτιστική ηγεσία της Ελλάδας ως γενέτειρα της δημοκρατίας. Ανυπομονώ να εμβαθύνω τις πολιτιστικές μας ανταλλαγές εν όψει των εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικής!», προσθέτει.