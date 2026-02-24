Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Βίκυ Παγιατάκη μετά από κατανάλωση ταραμοσαλάτας

«Ήμουν αλλεργική και σε αυτό»
Την περιπέτειά της εξομολογήθηκε η Βίκυ Παγιατάκη στην εκπομπή «Buongiorno», όπου κάνει καθημερινά αστρολογικές προβλέψεις. Η συνεργάτης εκπομπής βρέθηκε στο νοσοκομείο τις προηγούμενες μέρες, μετά από κατανάλωση ταραμοσαλάτας.
Όπως εξομολογήθηκε σήμερα η γνωστή αστρολόγος, ήταν αλλεργική στο ταραμά, κάτι που της βγήκε τώρα.
Φαίη Σκορδά: Πώς είσαι; Πώς πέρασες;
Βίκυ Παγιατάκη: Τι να σου πω… Και καλά και κακά! Ήταν σύνθετο! Ήθελα να φάω ταραμοσαλάτα μετά από χρόνια, αλλά κατέληξα στο νοσοκομείο. Ήμουν αλλεργική και σε αυτό.
Φ.ΣΚ.: Και το ανακάλυψες τώρα; Μπορεί κάποια περίοδο να μη σε ενοχλεί και μετά από χρόνια να σε ενοχλήσει.
Β.Π.: Επειδή τα χρόνια είναι πολλά και δεν τα υπολογίζω, εκεί την πάτησα. Νόμιζα ότι ακόμα είμαι πολύ νέα.
Φ.ΣΚ.: Δεν πειράζει, όλα καλά.
Β.Π.: Δεν το βάζουμε κάτω.
Φ.ΣΚ.: Αλλά είναι αστείο, στο νοσοκομείο από ταραμοσαλάτα.
Β.Π.: Ε, από κάτι θα πάμε όλοι!
Φ.ΣΚ.: Τουλάχιστον να πάμε από κάτι νόστιμο.