Άση Μπήλιου: Μετά τον θάνατο της μητέρας μου νόμιζα ότι ακούω μια γλώσσα που δεν την γνωρίζω, ήταν μεγάλο το σοκ

«Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή που με καθόρισε»

Καλεσμένη στο πρώτο επεισόδιο της σειράς εκπομπών Restart με την Λιλή Πυράκη ήταν η Άση Μπήλιου. Η αστρολόγος διηγήθηκε άγνωστες ιστορίες από την προσωπική της πορεία.

«Η πιο δύσκολη στιγμή που με καθόρισε σίγουρα ήταν ο θάνατος της μητέρας μου. Γιατί είχε προηγηθεί ο θάνατος του πατέρα μου όταν ήμουν πολύ μικρή, αλλά και ο θάνατος της μητέρας μου ήρθε σε μια ηλικία που μόλις έμπαινα στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, τη μέρα που μάθαινα ότι έμπαινα στη Γαλλική Φιλολογία, έπαιρνε τηλέφωνο ο γιατρός και μας έλεγε ότι η μητέρα μου πρέπει να μπει στο νοσοκομείο. Και έζησε δύο μήνες μετά. Με καθόρισε. Σκέψου ότι όταν μπήκα στη γαλλική, μιλούσα άπταιστα γαλλικά. Είχα πάρει ήδη τα Sorbonne , όλα τα πτυχία και αυτά», είπε η Άση Μπήλιου και πρόσθεσε:

«Και όταν πήγα στο αμφιθέατρο, μετά τον θάνατό της, νόμιζα ότι ακούω μια γλώσσα που δεν την γνωρίζω. Τι λένε. Δεν την καταλαβαίνω. Ήταν τόσο μεγάλο το σοκ που δεν καταλάβαινα μια γλώσσα που τη μίλαγα σχεδόν, πώς να σου πω, όπως τη μητρική μου».

Στη συνέχεια, η Άση Μπήλιου είπε: «Αλλά όταν χάνεις τους γονείς σου σχετικά μικρός, γιατί τον είχα χάσει τον μπαμπά μου ήμουν 8 ετών, εκεί είναι πραγματικά η ενηλικίωση, όταν είσαι εσύ και ο εαυτός σου. Και τώρα πρέπει να επιβιώσεις. Και εντάξει, αν έχεις αδέλφια, συγγενείς, στενούς και τα λοιπά, εγώ δεν είχα την πολυτέλεια να έχω τίποτα από όλα αυτά.

Επίσης, δεν προερχόμουν από μία οικογένεια η οποία να ήταν, δεν λέω πλούσια, αλλά να έχει, τέλος πάντων, κάποια κάλυψη. Έπρεπε, λοιπόν, να με φροντίσω. Και φρόντισα με όποιον τρόπο μπορούσα. Δηλαδή, δεν σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, «Α, όχι, εγώ μιλάω τρεις ξένες γλώσσες, αυτό, θα πάω να κάνω μία δουλειά μόνο». Όχι. Έχω δουλέψει όπου μπορείς να φανταστείς. Από σουβλατζίδικο μέχρι σε ό,τι μπορείς να φανταστείς. Οπότε, ναι, δεν φοβάμαι τη δουλειά».