Απόστολος Γκλέτσος για Χριστόφορο Παπακαλιάτη: «Ήταν μια πολύ μεγάλη μπαρούφα αυτό που είπα, ζητάω συγνώμη»

0

«Η Άννα Μαρία Παπαχαλαράμπους κοιμήθηκε άγνωστη και την επόμενη ήταν εξώφυλλο στα "Νέα"»

Ο Απόστολος Γκλέτσος πήγε στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής, στον ΣΚΑΪ.

Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός πρωταγωνιστής μίλησε για τη συνεργασία που έχει με τον Ανδρέα Γεωργίου στη «Γη της ελιάς» του Μega αλλά και για μια παλαιότερη δήλωση που ‘χε κάνει για τη συμμετοχή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στο «Maestro».

Πιο συγκεκριμένα, ο Απόστολος Γκλέτσος εκμυστηρεύτηκε αρχικά στον Φάνη Λαμπρόπουλο πως «στη "Γη της ελιάς" μπήκα τα τελευταία δυο χρόνια εγώ αλλά, βέβαια, ήμουν ξανά με τα παιδιά. Κλείνω εξαετία στην Κύπρο αθροιστικά. Εκεί είμαστε σοβαροί, κάνουμε τη δουλειά μας. Αισθάνομαι πολύ αγάπη γι’ αυτό που κάνω, μ’ αρέσει».

«Ο Ανδρέας Γεωργίου θα συνεχίσει γιατί αυτό κάνει και το κάνει πάρα πολύ καλά. Και ο Ανδρέας Γεωργίου και η Βάνα Δημητρίου και ο Κούλλης Νικολάου. Μ’ αρέσει που παίζει κιόλας ο Ανδρέας στη σειρά, γιατί το κάνει καλά».

«Σ’ αρέσει, ε; O Παπακαλιάτης που παίζει στο "Maestro", γιατί δεν σ’ αρέσει; Γιατί έχει κάνει δήλωση, ο κύριος, ότι θα προτιμούσε να μην παίζει στο "Maestro" ο μέγας Παπακαλιάτης» επισήμανε τότε, με νόημα, ο κ. Λαμπρόπουλος για να απαντήσει ως εξής ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Θα σου πω. Ήταν η μια πολύ μεγάλη μαλ…ια μου που δεν ξέρω γιατί το είπα αυτό. Και ζητάω συγνώμη. Ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη μπαρούφα αυτό που είπα τότε. Ήμουν ακόμα μέσα στην πολιτική, πάρα πολύ πιεσμένος από πράγματα και ήταν μπαρούφα. Έχω ορκιστεί να μη διατυπώσω ποτέ ξανά άποψη για συνάδελφο, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος».

Σχετικά με τους "Ψίθυρους Καρδιάς", ο ηθοποιός ανέφερε: «Ήταν η πρώτη δουλειά της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους. Κοιμήθηκε άγνωστη και την επόμενη ήταν εξώφυλλο στα Νέα. Είναι αγέραστη».