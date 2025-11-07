Στράτος Τζώρτζογλου: «Ο Απόστολος Γκλέτσος δεν κατάλαβε ότι η Σοφία Μουτίδου του μίλησε με αγάπη»

0

«Με στενοχωρεί όταν βλέπω καβγάδες οι οποίες ξεκινάνε πολλές φορές από παρεξήγηση»

Ο Στράτος Τζώρτζογλου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» το πρωινό της Παρασκευής, στον Alpha. Ο γνωστός ηθοποιός κλήθηκε να σχολιάσει, εκ νέου, την on air ένταση του Απόστολου Γκλέτσου και της Σοφίας Μουτίδου η οποία και οδήγησε τον πρώτο στην αποχώρηση από εκπομπή του OPEN.

Ειδικότερα, ο Στράτος Τζώρτζογλου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «με στενοχωρεί όταν βλέπω καβγάδες οι οποίες ξεκινάνε πολλές φορές από παρεξήγηση. Ίσως ο Απόστολος δεν είδε ότι η Σοφία Μουτίδου του το είπε με αγάπη αυτό που είπε γιατί ήταν μάλλον συγχυσμένος με την συνθήκη του να υποστηρίξει το επάγγελμα μας».

«Υπάρχουν και πολλές σεξουαλικές παρενοχλήσεις επειδή ακριβώς είναι "εγώ διατάζω, θα κάνεις αυτό που σου λέω αλλιώς παίρνω ένα τηλέφωνο και σου κλείνω όλες τις πόρτες". Θέλοντας λοιπόν να πω αυτό στη συνέντευξη, είπα αυτή τη φράση με το μεγάλο κρεβάτι. Κάτι το οποίο διόρθωσα αργότερα, σε μια άλλη συνέντευξη, λέγοντας πως μόνο το 2% είναι στο θέατρο».

«Είδα το γεγονός που σηκώθηκε ο Απόστολος και έφυγε από την εκπομπή, το είχε κάνει και παλιά. Το 2006. Ε, έγινε ένα πατιρντί! Εγώ αισθάνομαι ότι δεν ήταν ο Απόστολος εναντίον της Σοφίας, νομίζω ότι έτσι όπως χορεύει ζεϊμπέκικο είναι έτσι κιόλας στη ζωή του. Για μένα είναι ένα αιώνιο παιδί» πρόσθεσε, επίσης, ο Στράτος Τζώρτζογλου στην κάμερα της πρωινής εκπομπής του Alpha.