Τα πρώτα πλάνα του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα – Τι είπε στους δημοσιογράφους

0

Τι υπόθεση έχει η νέα ταινία του

Στην Ύδρα βρίσκεται ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο: «The Riders» που θα ενσαρκώσει τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά γεγονότων.

Τον διάσημο ηθοποιό «τσάκωσε» το πρωί της Παρασκευής 20/2 η κάμερα της εκπομπής του Alpha «Happy Day».

«Ευχαριστώ πολύ παιδιά», είπε χαρακτηριστικά ο Μπραντ Πιτ, ενώ προχωρούσε για να μεταβεί στο σημείο όπου θα ξεκινήσουν σήμερα τα πρώτα γυρίσματα.