Ο Μπραντ Πιτ έρχεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders»

Η παραγωγή αναμένεται να φέρει 200–300 άτομα στο νησί, με την τοπική αγορά να κινείται ήδη

Ο Μπραντ Πιτ αναμένεται να βρεθεί στην Ύδρα μέσα στα επόμενα 24ωρα, καθώς το νησί μπαίνει σε ρυθμούς γυρισμάτων για την ταινία «The Riders». Στο νησί καταγράφονται έντονες προετοιμασίες, ενώ παράγοντες της περιοχής αναφέρουν ότι τα διαθέσιμα δωμάτια για τις επόμενες ημέρες έχουν ουσιαστικά εξαντληθεί.

Σύμφωνα με πηγές της παραγωγής και των τοπικών αρχών, η παραγωγή προγραμματίζει να μετακινήσει στην Ύδρα ένα μεγάλο συνεργείο — της τάξης των 200 έως 300 ατόμων. Το αποτύπωμα μιας τέτοιας κινηματογραφικής παρουσίας είναι άμεσο για την τοπική οικονομία, καθώς ενεργοποιεί καταλύματα, εστίαση και υπηρεσίες, την ώρα που το νησί «ζεσταίνει» την τουριστική του περίοδο.

Ο δήμαρχος Ύδρας, Γεώργιος Κουκουδάκης, όπως έχει επισημάνει και δημόσια, για να καλυφθούν οι ανάγκες της παραγωγής, θα κινητοποιηθούν επιχειρήσεις φιλοξενίας και εστίασης, με στόχο να λειτουργήσουν νωρίτερα από το συνηθισμένο. Από την πλευρά του Δήμου, διατυπώνεται πρόθεση στήριξης όπου χρειαστεί, κυρίως σε θέματα διαδικασιών και χρήσης δημοτικών χώρων, με το σκεπτικό ότι μια διεθνής παραγωγή ενισχύει την προβολή του προορισμού — και, κατ’ επέκταση, της χώρας.

«The Riders»

Η ταινία «The Riders» είναι διεθνής παραγωγή, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton. Πρόκειται για δραματική ιστορία με κεντρικό άξονα έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, που ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα, η οποία έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς.

Η συμμετοχή του Μπραντ Πιτ, όπως αναφέρεται, δίνει πρόσθετο βάρος στο εγχείρημα, ενώ η επιλογή της Ύδρας συνδέεται με το ιδιαίτερο φυσικό και αρχιτεκτονικό της αποτύπωμα, που μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες του κινηματογραφικού κάδρου. Με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, ο Πιτ αναμένεται να ενσαρκώσει τον βασικό χαρακτήρα, τον Fred Scully.