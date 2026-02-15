Eurovision 2026: Σήμερα ο μεγάλος τελικός για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα – Δείτε αναλυτικά τις συμμετοχές

0

Πώς θα ψηφίσει το κοινό

Ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2026 ο Β’ ημιτελικός του «Sing for Greece 2026», βάζοντας το τελευταίο κομμάτι στο παζλ των συμμετοχών που θα διεκδικήσουν την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026. Σε μια βραδιά με έντονο ανταγωνισμό και δυναμικές εμφανίσεις, το κοινό ήταν εκείνο που είχε τον αποκλειστικό λόγο, επιλέγοντας 7 από τους 14 καλλιτέχνες της βραδιάς και χαρίζοντάς τους το εισιτήριο για την τελική φάση.

Πλέον, η προσοχή μεταφέρεται στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21:00. Εκεί, 14 φιναλίστ θα ανέβουν στη σκηνή για να παρουσιάσουν τα τραγούδια τους και να διεκδικήσουν την κορυφή, με στόχο την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον κορυφαίο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Η σειρά εμφάνισης των 14 υποψηφίων

Η επίσημη σειρά με την οποία θα παρουσιαστούν οι συμμετοχές στον τελικό έχει οριστικοποιηθεί. Την έναρξη της βραδιάς θα κάνει ο STYLIANOS με το «YOU & I», ενώ αμέσως μετά θα εμφανιστεί ο D3lta με το «Mad About it». Στην τρίτη θέση θα βρεθεί η Mikay με το «Labyrinth» και τέταρτη στη σειρά η Μαρίκα με το «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)».

Στην πέμπτη θέση θα εμφανιστεί η Marseaux με το «Χάνομαι», ενώ τη σκυτάλη θα πάρει ο good job Nicky με το «Dark Side of the Moon». Ακολουθούν οι KOZA MOSTRA στην έβδομη θέση με το «Bulletproof», η STEFI στην όγδοη με το «Europa» και η Rosanna Mailan στην ένατη με το «Άλμα».

Τη δέκατη θέση στη σειρά εμφάνισης καταλαμβάνει η Evangelia με το «Paréa», ενώ στην ενδέκατη θα παρουσιαστεί ο ZAF με το «ASTEIO». Στο τελευταίο κομμάτι της βραδιάς θα εμφανιστούν ο Akylas με το «Ferto» (12η θέση), ο leroybroughtflowers με το «SABOTAGE!» (13η θέση) και το διαγωνιστικό μέρος θα ολοκληρωθεί με την Alexandra Sieti και το «The Other Side».

Αναλυτικά οι συμμετοχές του Τελικού:

«YOU & I», STYLIANOS

«Mad About it», D3lta

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Χάνομαι», Marseaux

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«Europa», STEFI

«Άλμα», Rosanna Mailan

«Paréa», Evangelia

«ASTEIO», ZAF

«Ferto», Akylas

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

«The Other Side», Alexandra Sieti

Το ενδιαφέρον για τον τελικό είναι ήδη ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς οι φετινές συμμετοχές χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο, με όλους τους καλλιτέχνες να φιλοδοξούν να ξεχωρίσουν και να κατακτήσουν την πρώτη θέση.

Οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν είτε μέσω SMS από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, είτε διαδικτυακά, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, μέσω της πλατφόρμας votingsfg.vote. Σημαντική καινοτομία της φετινής διαδικασίας αποτελεί η online ψηφοφορία, η οποία δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα και στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν ενεργά στην επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision.

Όσοι επιλέξουν την ψηφοφορία μέσω SMS, μπορούν να στείλουν μήνυμα στο 54222, πληκτρολογώντας τον κωδικό που αντιστοιχεί στο τραγούδι και τον καλλιτέχνη της επιλογής τους. Από κάθε αριθμό κινητού τηλεφώνου επιτρέπεται η αποστολή έως και 10 SMS.

Παράλληλα, όλες οι απαραίτητες οδηγίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας θα προβάλλονται και μέσω QR code στην οθόνη, καθ’ όλη τη διάρκεια των shows.