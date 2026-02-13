Marseaux για Εύη Δρούτσα: «Δεν ξέρω κατά πόσο τα ρούχα παίζουν ρόλο σε οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ»

0

«Είχα άγχος, αλλά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα»

Για την εμφάνισή της στον ελληνικό Α’ Ημιτελικό της Eurovision, τον Ακύλα, αλλά και την Εύη Δρούτσα μίλησε η Marseaux στην εκπομπή «Το Πρωινό» και την Ελένη Παπαδόγια.

«Οι φίλοι μου πάντα έρχονται να με στηρίξουν, τους αγαπώ πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ η ενέργεια του κόσμου που ήταν από κάτω. Ήταν φανταστικοί, όλοι χειροκροτούσαν, ήταν πάρα πολύ θερμοί», είπε αρχικά η Marseaux και είπε στη συνέχεια:

«Έχω λάβει πάρα πολύ ωραία σχόλια. Είχα άγχος, αλλά έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Άκουσα εκπληκτικές φωνές, που είμαι σίγουρη ότι θα τις ακούσουμε και στον δεύτερο ημιτελικό. Όποιος πάει πιστεύω πως το αξίζει, από την καρδιά μου».

Για τον Ακύλα, η Marseaux σχολίασε: «Δεν με άγχωνε. Εγώ ένιωθα ότι ήθελα να πάω εκεί και να κάνω το δικό μου κομμάτι και αυτό που έχω φτιάξει και δεν σκεφτόμουν τίποτα. Νομίζω ότι του αξίζει κιόλας, γιατί είναι ένας υπέροχος καλλιτέχνης, υπερταλαντούχος και είναι αρκετά χρόνια που δεν έχει αναγνωριστεί».

Όσον αφορά στην Εύη Δρούτσα, η Marseaux απάντησε: «Δεν έχω προλάβει να δω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο τα ρούχα παίζουν ρόλο σε οποιονδήποτε άνθρωπο, παρόλα αυτά, οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ».