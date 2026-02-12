Γιώργος Καπουτζίδης: Να μάθουμε να γιορτάζουμε τη Eurovision – Όχι φανατισμός, ούτε απαξίωση

0

«Πρέπει να υπάρχει μία ωραία ανοιχτή διαδικασία, μία γιορτή»

Για τη χθεσινή βραδιά του Α΄ Ημιτελικού του Εθνικού Τελικού της Eurovision 2026 και τη συνεργασία του με την Κατερίνα Βρανά και την Μπέττυ Μαγγίρα μίλησε ο Γιώργος Καπουτζίδης με τηλεφωνική παρέμβασή του στην εκπομπή «Στούντιο 4».

«Περάσαμε πολύ ωραία. Ήτανε όμορφα… Χάρηκα πολύ που είδα τα παιδιά, έδωσαν όλοι τον καλύτερό τους εαυτό. Είναι δύσκολο αυτό που κάνουνε», ανέφερε ο καλλιτέχνης, προσθέτοντας πως η χημεία της τριάδας «χτίστηκε» από τα γυρίσματα: «Είχαμε δέκα ώρες γυρίσματα για τις καρτ ποστάλ… εκεί δέσαμε και φτιάχτηκε η ωραία ατμόσφαιρα».

Για το άγχος της ζωντανής μετάδοσης ο Γιώργος Καπουτζίδης παραδέχτηκε: «Θα κάνεις τον σταυρό σου πριν βγεις, “να πάν’ όλα καλά”, να μην γίνουν λάθη, να μην έχεις τεχνικά προβλήματα». Ωστόσο τόνισε ότι το ζητούμενο είναι άλλο: «Πρέπει να υπάρχει μία ωραία ανοιχτή διαδικασία, μία γιορτή. Να μάθουμε να τη γιορτάζουμε τη Eurovision. Όχι φανατισμός, ούτε απαξίωση. Το ανάμεσα είναι το σημαντικό».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κατερίνα Βρανά: «Είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ, την εκτιμώ, τη θαυμάζω… και χάρηκα που την είδα τόσο χαρούμενη και τόσο λαμπερή». Και κατέληξε: «Δεν είμαστε οι τύποι που θα μείνουμε κολλημένοι σε ένα autocue… αλλά έχουμε και 14 τραγούδια να παρουσιάσουμε. Πρέπει να πούμε σωστά κάποια πράγματα για να κατευθύνουμε τον κόσμο».