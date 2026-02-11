Έξαλλος ο Βαγγέλης Περρής με Τριαντάφυλλο: «Με δική του προτροπή, οι φαν του έγραψαν εμετικά σχόλια κάτω από την ανάρτηση για το θάνατο της μητέρας μου»

0

«Δεν θέλω να είμαι ένα πρόσωπο στο οποίο ο καθένας μπορεί να πετάει βελάκια»

Για το λόγο που δεν συνέχισε στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε μεταξύ άλλων ο Βαγγέλης Περρής, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην παλιά τηλεοπτική του στέγη. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό με τον Τριαντάφυλλο.

«Είναι μερικές φορές που μου λείπετε, αλλά όχι ως εκπομπής, ως άνθρωποι. Χρεωνόμουν απόψεις που δεν ήταν δικές μου και αυτό με είχε κουράσει», είπε αρχικά ο Βαγγέλης Περρής και συνέχισε:

«Στο θέμα της Κλαυδίας, εγώ είχα μια θέση διαφορετική από τους υπόλοιπους. Όταν η Κλαυδία πήγε καλά, που εγώ το περίμενα ότι θα πάει καλά, βγαίνει ο Τριαντάφυλλος και κάνει μια αισχρή ανακοίνωση – ανάρτηση που μας έπαιρνε όλους η μπάλα με ένα χυδαίο τρόπο.

Όταν διαμαρτυρήθηκα γι’ αυτή την ανάρτηση, ο Τριαντάφυλλος έστειλε τους φαν του να σχολιάσουν εμένα στο Instagram. Η τελευταία ανάρτηση που είχα στο Instagram ήταν για το θάνατο της μάνας μου. Το τι έγραψαν από κάτω μετά από προτροπή του κυρίου Τριαντάφυλλου… Τέτοια στεναχώρια, τέτοια προσβολή είχα να νιώσω πάρα πολύ.

Και λέω γιατί εγώ θα πρέπει να μπαίνω σε αυτό το πράγμα; Δεν το αντέχω, δεν μπορώνα φθείρεται τόσο πολύ η διάθεσή μου και μάλιστα σε τόσο σημαντικά πράγματα.. Δεν θέλω να είμαι ένα πρόσωπο στο οποίο ο καθένας μπορεί να πετάει βελάκια. Και το έκανα. Ήταν πολύ χυδαίος ο τρόπος, όπου υπήρχε η αντίδραση και τα σχόλια ήταν εμετικά».