Δήμος Βερύκιος: Έχουν ζητήσει πολλοί την απόλυσή μου – Δεν είμαι μπροστινός, είμαι του… παρασκηνίου

«Ο Δημήτρης Παπανώτας έχει μυαλό και παιδεία, αλλά με στεναχωρεί και τον μαλώνω»

Για την καριέρα του στην τηλεόραση μίλησε μεταξύ άλλων ο Δήμος Βερύκιος με συνέντευξή του στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» και τη Μαρία Αντωνά.

«Είναι βλακεία να υπάρχουν τηλεοπτικές διαμάχες, το κάνουν για την ίντριγκα», είπε αρχικά ο Δήμος Βερύκιος και συνέχισε:

«Ο Δημήτρης Παπανώτας έχει μυαλό και παιδεία, αλλά με στεναχωρεί και τον μαλώνω. Για να γράψει κάποιος για μένα, πρέπει να τον έχω προκαλέσει. Δεν με αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέασης.

Έχουν ζητήσει πολλοί την απόλυσή μου. Δεν είμαι μπροστινός, είμαι του… παρασκηνίου. Ουδείς αναντικατάστατος στην τηλεόραση. Να γυρίσει η Ελένη Μενεγάκη, αλλά με κάτι διαφορετικό».

Για τη λήξη του συμβολαιού του με το Happy Day, ο Δήμος Βερύκιος απάντησε: «Δεν είναι εύκολο μετά από μια ολόκληρη ζωή με αυτούς τους ανθρώπους, ένα πρωί να ανοίξεις την πόρτα και να φύγεις».