Γιώργος Μουκίδης: Είναι άξια σχολιασμού η Δέσποινα Βανδή; Πες μου ένα σοβαρό τραγούδι που έχει πει

«Η Άννα Βίσση είναι γεννημένη σταρ, ταλαντούχα όσο δεν πάει. Μπορούσε να πάρει ένα μέτριο τραγούδι και να το κάνει χιτ»

Πολύ καυστικός ήταν και πάλι ο Γιώργος Μουκίδης, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ». Ο μουσικοσυνθέτης των μεγάλων λαϊκών επιτυχιών μίλησε για τον Νότη Σφακιανάκη, τις μεγάλες λαϊκές φωνές που λείπουν από το πεντάγραμμο σήμερα, ενώ δεν δίστασε να αφήσει αιχμηρά σχόλια προς τη Δέσποινα Βανδή.

«Λείπουν οι μεγάλες λαϊκές φωνές σήμερα. Και αυτοί που δεν ζούνε και αυτοί που δεν τραγουδάνε για Χ λόγους. Αφήνουν τους άλλους να αλωνίζουν. Πολύ δύσκολα να επιστρέψει στη νύχτα ο Νότης Σφακιανάκης», είπε αρχικά ο Γιώργος Μουκίδης.

Όταν η ερώτηση στράφηκε στη Δέσποινα Βανδή, με αφορμή ένα απόσπασμα συνέντευξής της που έχει γίνει viral το τελευταίο διάστημα στα social media, ο συνθέτης εκφράστηκε με ιδιαίτερα καυστικό λόγο για την τραγουδίστρια.

«Είναι άξια σχολιασμού η Δέσποινα Βανδή; Είναι μια ποπ σταρ με λαϊκές αποχρώσεις, μέχρι εκεί. Ήταν πιο πολύ κίνηση εντυπωσιασμού παρά ουσίας, όταν είχε αποχωρήσει από το σχήμα με τον Σφακιανάκη. Δεν τη βλέπω. Πες μου ένα σοβαρό κομμάτι που έχει πει η Δέσποινα.

Η Άννα Βίσση είναι γεννημένη σταρ, ταλαντούχα όσο δεν πάει. Μπορούσε να πάρει ένα μέτριο τραγούδι και να το κάνει χιτ», απάντησε στη συνέχεια ο Γιώργος Μουκίδης για το δίπολο ανάμεσα στις δύο τραγουδίστριες.